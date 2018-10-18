18 Ekim 2018 14:55

İşte Merkez Bankası'na göre doların yıl sonu tahmini

İşte Merkez Bankası'na göre doların yıl sonu tahmini
Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 19.61'den yüzde 24.22'ye yükseldi.
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 Ankete göre, yol sonunda Dolar/TL kurunun 5.9894 olması bekleniyor.

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