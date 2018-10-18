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18 Ekim 2018 14:55
İşte Merkez Bankası'na göre doların yıl sonu tahmini
Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 19.61'den yüzde 24.22'ye yükseldi.
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Ankete göre, yol sonunda Dolar/TL kurunun 5.9894 olması bekleniyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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