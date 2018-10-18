Kriz TOKİ'yi de vurdu!

Halil Ataş/ SÖZCÜ- Bursa İznik'te, TOKİ konutları, yüklenici firmanın borcu nedeniyle icralık oldu. Yüklenici firma alacaklıları karşılığında TOKİ binalarındaki kapıları sökmek istedi. Yerel mimari konsepti uygulanarak yapılan Osmanlı Evleri ise 14 ay geçmesine rağmen hak sahiplerine teslim edilmedi.

Bursa’nın İznik ilçesi Üğecek mevkiinde yapımına 2016’da başlanan TOKİ konutları, yüklenici firmanın borçları nedeniyle icralık oldu. 550 gün de tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edilmesi gereken konutlar, üzerinden tam 14 ay geçmesine rağmen halen teslim edilmedi. Üstüne üstlük TOKİ konutlarını yapan taşeron firmanın alacaklıları, geçtiğimiz hafta TOKİ konut alanına giderek, bina kapılarını sökmek istedi.

14 AY GEÇTİ HALA TESLİM EDİLMEDİ

TOKİ yetkilileri, alacaklarının ödenmediğini iddia ederek konut alandaki kapıları sökmeye gelenleri yatıştırarak kapıların söktürülmesine izin vermedi. Kendilerine süre verilmesini isteyen TOKİ yetkilileri konuyu halledeceklerini söyleyerek firma sahiplerini gönderdi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), tarafından İznik’te yerel mimari (Osmanlı Evleri) konsepti uygulanarak yapılan 165 adet konut ve sosyal donatı alanlarından oluşan projenin teslim tarihinin üzerinden tam 14 ay geçti. Bu belirsizlik hak sahiplerini de tedirgin etmeye başladı.

ALACAKLILAR İCRAYA VERDİ

Proje ihalesi, 21 milyon 650 bin TL bedelle 21 Ocak’ta, yer teslimi de 23 Şubat 2016’da yapılan TOKi konutları, yüklenici inşaat firması tarafından 25 Ağustos 2017 tarihinde teslim edilmesi gerekiyordu. Yüklenici inşaat firmasının ilçede ki, esnaftan aldığı malzeme paralarını ödemediği öne sürüldü. Alacağını tahsil edemeyen esnafın, firmayı icraya verdiği ortaya çıktı.

PROJE OSMANLI MAHALLE KÜLTÜRÜ İZLERİNİ TAŞIYOR

İznik’te 23 bin metrelik alana kurulu olacak olan İznik sosyal konutları, 2+1 ve 3+1 planda üretilecek. 165 konuttan oluşacak projede 1 adet 120 kişilik cami 4 adet dükkan bulunarak mahalle konseptinin izleri görülecek. İznik projesi, yörenin doğasına uygun, 2-3 katlı şekilde tasarlandı. Konut cephelerinde Türk Mimarisine uygun ahşap korkuluklar, alaturka kiremit çatı kaplamalar bulunacak. Cami İznik mimarisine uygun olarak tasarlanmış ve konumu itibari ile mahalle konseptine uygun olarak konumlandırıldı. 780 adet ağacı barındıracak proje bittiğinde yeşil görüntüsü ile İznik’e değer katacak. Sosyal donatı alanları, çocuk oyun parkları, özel bahçelerin olacağı proje mahalle kültürünün izlerini taşıyacak.