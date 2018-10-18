Çeyrek ve gram altın fiyatları düşüşe geçti

Döviz fiyatlarındaki düşüş altın fiyatlarına da yansıdı. Peki 18 Ekim'de yani bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Son günlerde radikal değişiklikler göstermeyen altın fiyatları düşüş trendine girdi. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları haberimizde. Bugün gram altın 219,40 liradan alınırken, 219,90 liradan satılıyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 17 EKİM

Altın fiyatları güne düşüşle başladı, 219,40 liradan alınırken, 219,90 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 358,70 TL'den alınırken, 366,19 TL'den satılıyor.

YARIM VE TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Yarım altın 714,11 TL'den alınıyor ve 733,37 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1485 TL'den alınıp, 1507 TL'den satılıyor.