Bu tarihlerde ev alanlar dikkat! Fazla para ödemiş olabilirsiniz

Dinçer Gökçe/ Hürriyet- Mahkeme, müşterinin, fazladan alınan yüzde 10’luk KDV için başlattığı icra takibinin yerinde olduğuna işaret ederek, davalı firmanın yüzde 20 de icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti. Uzmanlar uyarıyor: Faturanızı kontrol edin, sizden de fazla para alınmış olabilir.

ELEKTRONİK mühendisi Orhan Albayrak, önde gelen bir inşaat şirketinin Bağcılar’da yaptığı konut projesinden bir daire satın almaya karar verdi. Taraflar 1+1’lik bir dairenin fiyatı ve ödeme planında anlaştı. Taraflar 2 Ağustos 2013 günü, noter huzurunda sözleşmeye imza attı. Sözleşmede dairenin bulunduğu kat ve büyüklüğü yanı sıra teslim tarihi olarak da 1 Şubat 2016 tarihi yer aldı.

KDV YÜZDE 8’E İNDİ

Sözleşmede dairenin KDV hariç bedeli 215.918 TL; KDV dahil bedel ise 254.783 TL olarak yer aldı. Böylece, KDV oranı yüzde 18 olarak uygulandı. Albayrak, daire bedeli olarak 254.783 TL’yi şirkete ödedi. Taraflar arasında borç-alacak ilişkisi kalmadı. Ancak, daire tesliminde 10 aylık bir gecikme yaşandı.

Süreç devam ederken, konut sektörünü hareketlendirmek için Bakanlar Kurulu, net büyüklüğü 150 metrekareye kadar konutlar için KDV oranında indirime gitti. 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’ye göre, anılan dairelerde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Karara göre söz konusu oran, kararın yayımlandığı tarihten 31 Mart 2017’ye kadar yapılacak konut teslimlerinde geçerli olacaktı.

FATURADA FARKLI RAKAM

İnşaat şirketi de Albayrak’ın dairesini 14 Aralık 2016 günü teslim etti. Dairenin satışına ilişkin fatura ise 31 Aralık 2016 günü düzenlendi. Albayrak, faturayı gördüğünde, daire bedeli için farklı bir rakamın yazılı olduğunu gördü. Faturada, daire bedeli 234.244 TL yazıyordu. Bu tutara yüzde 8 KDV uygulanarak 252.984 TL rakamına ulaşılmıştı.

KURUŞU KURUŞUNA AYARLANDI

Aynı gün hazırlanan ikinci bir faturaya da, ankastre fırın gibi eşyalar için 1.798 TL’lik ikinci bir fatura düzenlenmişti. Oysa, söz konusu daire anahtar teslim satılmıştı. Dolayısı ile, ikinci faturaya konu eşyaların zaten daire olması gerekiyordu. Albayrak, iki faturadaki rakamı topladığında çarpıcı rakama ulaştı. O da, ilk yaptığı sözleşmedeki KDV dahil 254.783 rakamıydı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Albayrak durumu bir süre soruşturdu. Albayrak, şirketin kendisinden yüzde 18 KDV’ye denk gelen 38 bin 685 lira aldığını, ancak devlete yüzde 8 KDV ödeneceğini, dolayısı ile fazladan ödediğini iddia ettiği 21.590 TL’nin iadesini talep etti. Albayrak, söz konusu miktar üzerinden şirkete karşı icra takibi başlattı. Şirket, takibe itiraz etti. İtiraz sonrası takip işlemi durdu.

HAKSIZ KAZANÇ PEŞİNDE

Albayrak bu kez, itirazın iptali ve takibin devamı talebi ile İstanbul 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı. Şirket avukatları, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, Albayrak’ın haksız kazanç peşinde olduğunu öne sürdü.

BİLİRKİŞİ: FAZLA ÖDEME VAR

Mahkeme bilirkişi raporu talep etti. Prof. Dr. Hanifi Ayboğa hazırladığı kapsamlı raporu dosyaya sundu. Raporda, şirketin, Albayrak’ın 21.590 TL fazladan ödeme yaptığını, dolayısı ile bu parayı talep etme hakkı olduğu kaydedildi. Raporda, Yargıtay’ın daha önceki benzer kararlarında, davalı tarafı sebepsiz zenginleşmekle suçladığı kaydedildi.

YÜZDE 20 DE İCRA İNKAR TAZMİNATI

Mahkeme, gelen rapor sonrası kararını verdi. Albayrak’ın davasını kabul eden mahkeme gerekçeli kararını 1 Ekim’de yazdı. Gerekçeli, davalı şirketin fazladan 21.590 TL tahsil ettiğine hükmedildi. Mahkeme, söz konusu tutarın yasal faizi ile ödenmesi yanı sıra; şirketin yüzde 20 de icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti.

FATURAYI KONTROL EDİN

Av. Şenol Özçakıcı, “Durum, müvekkilin dikkati sonrası anlaşıldı. Benzer sorunu; başka çok sayıda kişinin yaşamış olması muhtemel. KDV indirimlerinin uygulandığı dönemlerde dairelerini teslim alan kişilerin, sözleşme ve faturalarını kontrol etmelerinde yarar var. Benzer bir KDV indirimi bu yıl da yapıldı. Taşınmazları, 5 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında teslim edilen kişilerin konutları için de yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanıyor. Tüketiciler, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde yer alan, KDV hariç satış bedeli ile, faturalarında yer alan birim fiyatı karşılaştırarak, fazladan KDV ödeyip ödemediklerini görebilirler'

MAHKEMENİN KARARI YERİNDE

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Av. Resul Özmen ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yüzde 8 oranında alması gereken vergiyi yüzde 18 oranında mevzuata aykırı olarak alan inşaat şirketi yüzde 10 oranında haksız menfaat temin etmiş oluyor. Bu yönüyle mahkeme kararı yerinde. Şirket kötü niyetli olduğundan ve alacak likit olduğundan itirazın iptalinde verilen inkar tazminatı da hem oran olarak hem karar olarak doğru. Benzer durumu yaşayan çok sayıda tüketicinin olması muhtemel" şeklinde konuştu.