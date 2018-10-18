KESK: Krizin bedelini patronlar ödesin

KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen üyeleri 75. kez oturma eylemi yaptı.

Evrensel -İzmir'de KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen üyeleri, işlerine geri dönme talebiyle yaptıkları eylemin 75'inci haftasında Karşıyaka'da bir araya geldi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İzmir 2 No’lu Şubesi, KHK ile ihraç edilenlerin işlerine geri dönmesi talebiyle yaptıkları eylemin 75’inci haftasında Karşıyaka çarşı girişinde bir araya geldi. Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticileri yanı sıra çok sayıda kamu emekçisi katıldı.

‘KRİZİN BEDELİNİ EMEKÇİLER DEĞİL PATRONLAR ÖDESİN’

İşlerini gece yarısı KHK’lerle kazanmadıklarını ifade eden Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, ülkenin birçok yerinde KESK’in “Zamlar geri, Maaşlarımız insanca yaşamaya yetecek seviyeye yükseltilsin” talebi ile alanlarda olduğunu hatırlattı. Krizin bedelinin emekçilerin değil patronların ödemesi gerektiğini söyleyen Kılıç, “Zam kasırgası devam ederken tüm ücretli kesimler gibi kamu emekçilerinin de geliri her geçen gün erimektedir. Ülkeyi bugün uçurumun kıyısına sürükleyen çok ülkeli şirketlerin, emperyalist ülkelerin çıkarlarını temel alan neoliberal politikalardır. Ülkeyi bugün içine sürüklendiğimiz girdaptan çıkmanın yolu ülke kaynaklarını sömürenleri, yıllardır kaptığı teşviklere rağmen ne istihdamı ne de üretimi artırmayan, üstelik konkordato ilan ederek borçlarından kaçmaya çalışanları değil, emeği, emekçileri koruyan politikaları temel almaktan geçmektedir” şeklinde konuştu.

‘BÜTÜN SALDIRILARA RAĞMEN ORTAK MÜCADELE’

Kılıç, ülkede yaşanan krizin, yıkımın faturasını emekçi kesimlere, yoksullaştırılan halka mal edilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Başta elektrik ve doğalgaz zamları olmak üzere temel ürünlere yapılan zamlar derhal geri çekilmesi gerektiğini ifade den Kılıç, şunları söyledi:

“iş güvencemizi tamamen ortadan kaldıracak olan düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Siyasal ekonomik küresel saldırıların boyutlandığı bu günlerde bütün kesimlerle güçlerimizi birleştirmenin ve birleşik bir mücadeleyi yürüterek yaymanın zamanıdır. Bizler hukuksuzluklara karşı mücadele ederek hak ve hakikatin yanında durarak, İş güvencemize geleceğimize sahip çıkarak barış ve demokrasi talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar birbirimize kenetlenerek dayanışmamızı KESK bütünselliğinde büyütüyor, bütün saldırılara karşı ortak mücadele kararlılığımızı yineliyoruz.”