Ünlü ekonomistten uyarı: Doların düşmesi kadar...

Eski Hazine Müsteşarı ve ekonomist Mahfi Eğilmez, ABD ile ilişkilerde normalleşme sinyallerinin verilmesi ile birlikte dolar/TL kurunun 5.59’a düşmesine rağmen gösterge faizlerinin aynı seviyede kaldığına dikkat çekerek “Doların düşmesi kadar faizin düşmemesi de önemli. Dolar/TL 6,10 iken Gösterge faiz yüzde 27 idi. Dolar/TL 5,59'a düştü, gösterge faiz yüzde 26,52” açıklamasında bulundu.

Eğilmez sosyal medya hesabından paylaştığı mesajın devamında “Yapısal reformlar dolar ya da faiz düşsün diye değil, ülke, ileri ülkeler düzeyine yükselsin diye yapılır. Yapısal reformlar yapıldığında dolar ve faiz de stabil hale gelir. Bu, yapısal reformların amacı değil yan ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Gösterge faiz nedir?

Gösterge faiz, vadesine iki yıl kalmış, üç veya altı ayda bir kupon ödemesi olan devlet tahvilleri arasında en çok işlem gören (veya son üç işlem günü içinde en çok işlem gören) devlet tahvilinin faizidir.

Türkiye’de sabit getirili uzun vadeli borçlanma araçlarına daha az rağbet olması nedeniyle vadeye kalan gün sayısı yaklaşık iki yıllık tahviller piyasa tarafından referans olarak kabul görmektedir. En çok işlem gören tahvil kurumların hesaplarında bazen son bir güne ait en çok işlem gören tahvil kabul edilirken, tahvil bazında yaşanabilecek anormalliklerin bertaraf edilerek dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla bazı kurumlar son üç günlük ortalamayı esas kabul etmektedir.

Piyasada faizler hakkında yorum yapılırken referans olarak kabul edilen faiz işte bu gösterge faizdir. Gösterge faiz ikincil piyasada oluşmaktadır ve TCMB’nin faizlerinden farklıdır. TCMB’nin bir haftalık repo, gecelik (O/N) ve geç likidite penceresi (LON) adlı faizleri bulunmaktadır. Merkez bankasının gösterge veya benchmark olarak kabul edilen faizine politika faizi veya anahtar faiz anlamına gelen “key interest rate” denir.