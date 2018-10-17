Dev otomotiv firmasına rekor ceza!

Volkswagen Grubu'nun lüks otomobil markası olan Audi, dizel motorlar yüzünden açılan soruşturma kapsamında 927 milyon dolarlık(800 milyon euro) cezaya çarptırıldı.

V6 ve V8 silindirli dizel motorların çevreyi standartların üzerinde kirlettiği için bu cezaya çarptırıldığı söyleniyor.

Reuters’ın haberine göre Audi, dizel motorlarındaki emisyon değerlerinin yüksekliği sebebiyle böyle bir cezaya çarptırıldı. Marka yaptığı açıklamada cezaya herhangi bir itirazlarının olmadığını ve ödeneceğini belirtti.

Marka yaptığı açıklamada, “Bu cezayı ödeyeceğiz ve itiraz etmiyoruz. Ancak gelecek yılki mali planlarla alakalı bazı değişiklikler yapmak zorundayız” diye belirtti. Bu durumdan çatı şirket olan Volkswagen’in de etkileneceği bariz ortada. Marka yaptığı açıklamayla V6 ve V8 dizel motorlarının çevreyi yazılandan daha fazla kirlettiğini de kabul etmiş oldu.

Volkswagen Grubu’nun adının dizel motor sorunlarıyla anılması markanın durumunu ne yöne götürür belirsiz. Ancak dizel motorun ortadan kalkması için üreticilerin tümünü hızlı bir biçimde harekete geçirdiği ortada. VW Grubu, haziran ayında Brunswick’teki savcılardan da 1 milyar euroluk cezaya çarptırılmıştı.Cezanın sebebiyse bugün yazılanlarla paralel konular. Savcılık, Volkswagen’in çevreyi kirleten milyonlarca aracının yola çıkmasına izin vermesinden dolayı böyle bir cezaya çarptırmıştı.