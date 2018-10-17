Korkutan analiz: Türkiye küçülecek

Alaattin Aktaş, “Kim bilir belki de dördüncü çeyrekte beklenen GSYH küçülmesi üçüncü çeyrekte karşımıza çıkacak” diye yazdı.

Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş bugünkü, “İşte sanayi üretimi ve işte durgunluğun ayak sesleri” başlıklı yazısında, sanayi üretimine ilişkin dikkat çeken rakamları açıkladı.

Aktaş, özetle şöyle söyledi:

“Ağustos ayındaki üretim geçen yılın aynı ayından yüzde 11.1, bu yılın temmuz ayından yüzde 16.6 daha az. Bu endekse göre üretim tökezlememiş, adeta kapaklanmış!” diye yazan Aktaş, “Kim bilir belki de dördüncü çeyrekte beklenen GSYH küçülmesi üçüncü çeyrekte karşımıza çıkacak” ifadelerini kullandı.

Alaattin Aktaş’ın yazısından o bölüm şöyle:

“Sanayi üretiminin ağustos ayında uzun Kurban Bayramı tatili dolayısıyla düşük gerçekleştiği zaten tahmin ediliyordu ve nitekim TÜİK'in dün açıkladığı veriler bu tahminler doğrultusunda geldi.

Ancak sanayi üretiminde üç oran açıklanıyor ve bu oranların ne anlam ifade ettiği ve hangisini esas almak gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor.

Çünkü ağustos ayı için söylersek bu üç orandan biri sanayi üretiminde artışa işaret ederken, bir diğerinde çift haneli bir üretim gerilemesi görüyoruz.

Sanayi üretim endeksinin biri ham endeks de denilen, herhangi bir arındırma işlemine konu olmamış endeks. Hep aynı örneği veriyoruz ya, 'gözle görülür, elle tutulur, sayılabilir' kaç ürün üretmişiz, Örneğin kaç buzdolabı, kaç otomobil üretmişiz, bu endeks bunu gösteriyor.

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