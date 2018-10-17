Elektrik dağıtım şirketine destekte yeni detaylar

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, olaya ilişkin detayları yazmaya devam ediyor.

Karar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devreden çıkan Bakanlar Kurulu'nun son zamanlarında alınmış bir karar olarak öne çıkarken Resmi Gazete'de yayımlanmamıştı.

Devlet bütçesinden ilgili elektrik dağıtımı yapan şirket (Dicle Elektrik A.Ş) hesabına destekleme bedeli yatırılmasıyla ilgili sorular sorduğunu hatırlatan Toker, şirketten gelen açıklamayı köşesine taşıyor.

Açıklamadaki, “Şirketimiz ve şirketimizin ana ortağı hakkında doğrudan ve dolaylı olarak haksız bazı eleştiriler ve suçlamalarda bulunulması..." ifadesine dikkat çeken Toker, ilgili düzenlemenin toplumdan saklanmış bir Bakanlar Kurulu kararı olduğunu hatırlatıyor.

Hiçbir suçlamada bulunmadığını belirten Toker, "İş adamı Abdullah Tivnikli'in Telekom satışında rol oynadığı mı yanlış, o satışta Kuveyt Türk'ten finansman sağlanmış olması mı, yoksa bu finansman nedeniyle bankacılık mevzuatı açısından tartışma çıktığı mı?" sorusunu yöneltiyor.

Şirketten yapılan açıklamada, ödemelerin bizzat çiftçilere yapılmakta olduğundan bahsedildiğini söyleyen Toker, "Demek ki kararnamenin 2/2 maddesindeki 'şirket hesabına yatırma' kısmı gerçekleşmemiş" ironisi yapıyor.

Paylaştığı resmi ve yazılı açıklamadan önce, şirketin ana ortağı Eksim Yatırım Holding'den üst düzey bir yöneticinin kendisini aradığını ifade eden Toker, şöyle devam ediyor:

"Kendisiyle adını vermemem ricasıyla konuştuk. Üst düzey yönetici de bu gizli kararnamenin varlığını inkar etmedi, “Buradaki amaç şirketten çok çiftçiyi sisteme alıştırmak” dedi. Kendisine, “Başka dağıtım şirketleri de varken neden özel bir kararname çıkarıldı?” sorusunu yönelttiğimde, “Çünkü en yüksek kayıp kaçak bu bölgede. 5 milyar kilovatsaat” yanıtını aldım… Sonuç şu: Yapılan açıklamalar, yazmasaydık varlığı öğrenilemeyecek bir gizli kararnamenin varlığını ortadan kaldırmıyor bu bir. İkincisi, bu kararname, genellik, eşitlik, objektiflik ilkesine aykırıdır. Ve nihayet, şirket hesabına aktarım yapılmamışı olması, o madde iptal edilmedikçe yapılmayacağı anlamına gelmiyor."