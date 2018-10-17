AKP'ye kötü haber: CHP'den enflasyon hamlesi

Mahmut Lıcalı/ CUMHURİYET- CHP örgütlerine gönderilen talimatla, kentler ve bölgelerde, belli mağazalardan belli ürünlerin fiyatları her hafta düzenli olarak kontrol edilecek. Buralardan gelecek fiyat bilgileri, Ekonomi Masası bünyesinde toplanarak, oluşturulan bir sepet içerisinde haftalık olarak enflasyon hesaplaması yapılacak.

TÜİK’in geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna duyurduğu enflasyon rakamlarında yıllık artışın yüzde 24.52 olarak açıklamasının ardından, TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı’nın görevden alınması akılları karıştırmıştı. Hükümet kanadından da enflasyonla mücadele programı kapsamında yüzde 10 indirim kampanyasının yapılacağının duyurulması, önümüzdeki ay açıklanan enflasyon oranlarının düşük gösterilmesi için oynama yapılabileceği şüphelerini güçlendirdi. TÜİK’in açıklayacağı verilerin sağlaması yapılarak; hükümetin emekliler ve kamu çalışanlarına yönelik zamları düşük tutması da engellenmiş olacak. CHP’de bu kapsamda il ve ilçe örgütlerine gerekli talimatların gönderildiği, ilk verilerin önümüzdeki hafta belirleneceği ve düzenli olarak kontrol edilecek verilerle ilgili kamuoyuna da bilgilendirme yapılacağı belirtiliyor.