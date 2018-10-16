'İflaslar başladı, üretim 1 hafta içinde durabilir'

Dünya gazetesinden Sercan Akıncı'nın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nden İTO Meclis Üyesi olan Sultan Selim Şimşek, 250 gramlık somun ekmeğin 1.25 TL olmasının sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Fırıncıların bu fiyatlarla ay sonunu getirmesinin bile mümkün olmadığını anlatan Şimşek, "İflaslar başladı. Fırıncı daha önce elde ettiği birikimleri, gayrimenkulleri satarak süreci idare etmeye çalışıyor. Fırıncıdan fedakarlık isteniyor. Fedakarlık kardan edilir. Kar istemiyoruz ama zarar edilmemesi için biz hükümetten yardım bekliyoruz" dedi.

Şimşek, son 3 ayda bütün girdilerine yüzde 40- 60 zam yapıldığını vurguladı. Fırınların yüzde 90'ının doğalgaz ile üretim yaptığını kaydeden Şimşek, zamların ardından maliyetlerinin yükseldiğini vurguladı.

Fırıncıların ekmek çıkaramaz duruma geldiğine dikkat çeken Şimşek, şöyle devam etti:

— Fırıncılar en fazla 1 hafta daha dayanır. Sonra halk tipi dediğimiz ekmek çıkmaz. Zabıtalar baskınlar yapıyor fırınlara. Zannediyorum ki yakında cezalar da gelecek. Zam yapan fırınlar var. Cezalar geldiğinde mali sorun daha da büyüyecek. Çeşit ekmekte bir problem yok ama yüzde 80 somun ekmek tercih ediliyor. Halka ucuz ekmek yedirelim derken hiç ekmek bulamama gibi bir problemle karşı karşıya kalınacak. Ekmek şu an en az 1.50 TL olmalı. Bu para kazandırmaz ama mevcut durumu idare eder. Bir ekmeğin görünen maliyetleri 1.25 TL. Amortisman, tazminatlar, lojistik gibi masraflar hesaplanmıyor. Bununla enflasyonla mücadele edilmez.