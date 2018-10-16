Merkez Bankası'nı eleştiren isim Finans Ofisi'nin başına geldi

Aşan son kaleme aldığı köşe yazısında Merkez Bankası'nın faiz artırımını eleştirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurumu eleştirmesinin en doğal hakkı olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin başına Profesör Göksen Aşan getirildi. Aşan İstinye Üniversitesi’nin akademik kadrosunda bulunuyordu.

"Merkez'in ilk hatası değil..."

Göksel Aşan Superhaber'de köşe yazıları da yazıyordu. Aşan, Merkez Bankası'nın geçen Eylül'de yaptığı 625 puanlık faiz artırımıyla ilgili olarak bankayı eleştiriyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

"Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; Merkez Bankası (MB) politika faizini 625 baz puan artırarak yanlış yapmıştır. Alınan bu kararın ülkemize maliyeti getirisinden daha yüksek olacaktır. Ayrıca bu MB yönetiminin ilk hatası da değildir. Cumhurbaşkanımızın MB ile ilgili tespitleri sonuna kadar doğru ve haklı tespitlerdir ancak yıllardır var olan bu bakış açısına rağmen MB'nin bağımsızlığı ile ilgili en ufak bir müdahalesi olmamıştır. MB yönetiminin de katkısı ile oluşturulan algının tam tersine birçok ülkedekinden daha bağımsız bir para yönetimimiz olduğu ortadadır. Elbette Cumhurbaşkanı olarak yapılan uygulamaları ve elde edilen sonuçları eleştirmek en doğal hakkıdır. Bütün gelişmiş ülkelerde de hükümetler merkez bankalarının politikalarını eleştirir ya da onaylarlar."

Göksel Aşan kimdir?

Göksel Aşan 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1991 yılında Kamu Yönetimi alanında aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Doktorasını yine İstanbul Üniversitesi'nde kamu maliyesi üzerine yaptı ve 1998 yılında mezun oldu. 2008 yılında doçent, 2017 yılında ise profesör oldu.