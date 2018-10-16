Saray'da tasarruf yok: Bütçe açık veriyor

İktidarın ‘tasarruf’ söylemlerine karşın bütçe açık vermeye son sürat devam ediyor. 9 aylık açık 56.7 milyar liraya ulaştı. 9.5 milyarlık harcama yine gizlendi.

Mustafa Çakır/ CUMHURİYET- Hükümetin “ tasarruf ” söylemine karşın bütçe açık vermeye devam ediyor. Geçen yıl 9 ayda 31.6 milyar lira açık veren bütçede, bu yıl aynı dönemde 56.7 milyar lira açık çıktı. 6 milyar lira açık verilen eylülde bütçe gelirleri 61.1 milyar lira, bütçe giderleri ise 67 milyar lira oldu. Ocak-eylül döneminde gelirler 546.8 milyar lira, bütçe giderleri de 603.5 milyar lira olarak gerçekleşti.Faize 60 milyar TL

Eylülde ve yılın 9 ayında bütçeden yapılan harcamalar şöyle:

Eylül ayında faiz giderleri 10.2 milyar lira ile yıl içindeki en yüksek rakama ulaştı. Yıl başından bu yana faiz giderlerine aktarılan para ise 60.4 milyar liraya ulaştı.

-Özel güvenlik hizmeti alımları için bütçeden eylülde 2.2 milyon lira, yıl başından bu yana ise toplamda 175 milyon lira harcandı.

-Kamuda “ tasarruf” söylemine karşın kiralar için bütçeden yine milyonlarca lira çıktı. Eylülde kiralar için 116.8 milyon lira, yıl başından bu yana ise 876.3 milyon lira harcama yapıldı. Taşıt kiralamaları için ocaktan bu yana 304.7 milyon lira, hizmet binası kiralamaları için de 191.5 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Bütçeden taşıt alımları için de eylülde 4 milyon lira, yıl başından bu yana ise 121.9 milyon lira çıktı.

-Yıl başından bu yana “görev zararları” kapsamında bütçeden 65.6 milyar lira çıktı. Görev zararlarında en büyük pay yine sosyal güvenlik kurumlarının oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına yıl başından bu yana 61.3 milyar lira ödendi. Kamu teşebbüslerinin “görev zararları” ise 1.7 milyar lira oldu. TKİ’ye yıl başından bu yana görev zararı olarak 976 milyon lira verildi.

Yine ‘diğer’ kalemi!

-Eleştirilere karşın bütçenin “diğer” kaleminden yapılan ödemeler de hız kesmeden sürüyor. Bütçeden sosyal amaçlı transferler “muhtaç ve körlere yardım”, “vakıf ilgililerine yapılan ödemeler” ve “diğer sosyal amaçlı transferler” olmak üzere 3’e ayrılıyor. Bu kapsamda yıl başından bu yana “muhtaç ve körlere yardım” ile “vakıf ilgililerine yapılan ödemeler” sıfırda kalırken, sosyal amaçlı transferlerin tamamı “diğer sosyal amaçlı transferler” kapsamında gerçekleştirildi. Eylülde “diğer sosyal amaçlı transferler” kapsamında bütçeden 1.5 milyar lira çıktı. Yıl başından bu yana “diğer sosyal amaçlı transferler” kapsamında bütçeden çıkan para miktarı ise 9.5 milyar liraya ulaştı.‘Örtülü’den 1.3 milyar

-Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan ve nereye harcandığı açıklanmayan “örtülü ödenekten” eylül ayında 21.6 milyon lira harcandı. Yıl başından bu yana “örtülü ödenekten” yapılan harcama toplamı ise 1.3 milyar liraya çıktı.

-Bütçeden hizmet alımları kapsamında geçen ay 1.5 milyar lira harcandı. Yıl başından bu yana yapılan toplam harcama ise 15.8 milyar lira oldu. Bu kalemden en fazla harcama “müşavir firma ve kişilere ödemeler” kapsamında gerçekleştirildi. Yıl başından bu yana bu başlıkta yapılan ödeme 10 milyar liraya çıktı.

-“ Tasarruf” söylemine karşın artmaya devam eden bir diğer kalem de, içerisinde temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderlerinin yer aldığı temsil ve tanıtma giderleri oldu. Bu giderler bir önceki aya göre artarak 13.5 milyon liraya çıktı. Yıl başından bu yana yapılan harcama toplamı ise 107.1 milyon liraya ulaştı.

-“Hava taşıtı kiralama” giderlerindeki artış da dikkat çekti. Ağustosta sadece 9 bin lira olan hava taşıtı kiralaması giderleri eylülde 23.6 milyon liraya çıktı. Yıl başından bu yana hava taşıtı kiralaması için yapılan harcama ise 85.8 milyon lira oldu.