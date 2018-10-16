İşsizlik rakamlarında artış!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 10,8'e yükseldi.

İşsizlik Haziran'da yüzde 10,2, Temmuz 2017'de ise yüzde 10,6 idi.

Temmuz'da işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3,53 milyona yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 11'de kaldı.

Temmuz ayında işgücü göstergeleri:

İşsizlik - %10,8

İşgücüne katılım - %54

Tarım dışı işsizlik – 12,9

Kadın işsizliği – 14,3

Genç işsizliği – 19,9