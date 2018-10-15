Motorine indirim pompa fiyatını etkilemeyecek

Motorinin litre satış fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 29 kuruş indirim yapılalacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) twitter hesabından yaptığı duyuruya göre, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik ise olmayacak.