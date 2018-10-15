Altın fiyatlarında son durum

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 15 Ekim 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 228,80 liradan alınan gram altın 229 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

737 liradan alınan yarım altın 747 liradan ve 368 liradan alınan çeyrek altın 373 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 508 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 529 liradan, 208,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,70 liradan, bin 473 liradan alınan tam altın bin 493 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 2,04’lük yükselişle tamamladı.