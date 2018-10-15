Analistler, Trump'ın, Amerikalı din adamı Brunson'ın serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'yle ilişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım" ifadelerini kullanmasının piyasaları pozitif etkilediği görüşünde...

Dünya - Yurtiçi piyasa, yeni haftaya pozitif görünümle başladı. Rahip Brunson'ın serbest bırakılması ardından düşüşe devam eden dolar/TL, yeni haftada aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. Kur, bugün 5.80'nin altına gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Borsada ise 98 binin üzeri test edildi.

Dolar 5.80'in altına indi

Önceki haftayı 6.10 seviyesinin üzerinde tamamlayan dolar/TL geçen hafta boyunca Brunson'ın serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD-Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceğine yönelik beklentilerle aşağı yönlü bir seyir izledi. Cuma günü her iki yönlü dalgalanan dolar/TL, karar öncesinde 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.8310'a kadar geriledikten sonra kapanışta 5.90 seviyelerinde yer aldı. Kur günün ilk yarısında 5.79 seviyelerine kadar indi. Euro/TL ise 6.72 seviyelerini gördü. Saat 13:57 itibariyle dolar/TL 5.7940 ve euro/TL 6.7250 seviyesinde yer aldı.

"Brunson kararı fiyatlara girmişti"

Bir bankanın döviz işlemcisi, "Brunson kararı, mahkeme öncesinde fiyatlara girmiş olduğundan, karardan sonra TL'de daha fazla değer kazancı gözlemedik. Karar piyasa beklentisine paralel çıktığından sonrasında volatil hareketler gördük. Bundan sonra piyasa ekonomideki gelişmelere, en yakında ise 25 Ekim'deki PPK toplantısına odaklanacaktır. Halkbank konusunun da henüz nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Önemli bir riski atlattık ama diğer riskler halen devam ettiği için dolar/TL'de çok hızlı bir aşağı hareket görmeyebiliriz. Bu noktada mevcut seviyelerden lokal talebinin gelip gelmeyeceği de önemli olacak. Aşağıda 5.80 seviyesi önemli, yukarıda ise 5.95 izlenecek" dedi.

Borsa ilk yarıda yüzde 1.6 prim yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 değer kazanarak 97.346,96 puandan başladı. Endeks 98.200 seviyelerine kadar yükselirken, ilk yarı yüzde 1.57 değer artışla 98.177 puandan geçildi. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'yle ilişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım" ifadelerini kullanmasının piyasaları pozitif etkilediğini belirterek, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin karşılıklı açıklamalarla artması sonrasında petrol fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili olarak Trump'ın yaptırım söylemelerine, Suudi Arabistan'dan ülkeye yönelik herhangi bir uygulamaya fazlasıyla karşılık verileceği cevabı geldi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın direnç, 93.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.