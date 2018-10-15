JP Morgan ve Ford'dan Kaşıkçı kararı

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan ve Amerikan otomotiv markası Ford, Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniye Suudi Arabistan'da yapılacak olan konferansa katılmayacaklarını bildirdi.

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın CEO'su James Dimon ve Amerikan otomotiv devi Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford , Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle bu ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak konferansa katılmayacaklarını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan yönetimi, 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak 'Future Investment Initiative' (Geleceğe Yatırım Girişimi) adlı konferansa büyük önem veriyor.

Konferans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ülkesinin petrole bağlılığının bitirilmesine yönelik 2030 Vizyonunun vitrine çıkarılması için planlanmıştı. Daha önce de Virgin şirketlerinin sahibi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson ve Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi ile CNN, Financial Times, New York Times, CNBC ve Bloomberg gibi dünyanın önde gelen bazı medya kuruluşları 'Çöldeki Davos' adıyla bilinen konferanstan çekildiklerini açıklamışlardı.

Goldman Sachs, Mastercard, Bank of America, Citigroup ve Credit Suisse ise konferansa katılma kararlarını değiştirip değiştirmedikleri konusunda bir açıklama yapmadı.Amerikan medya kuruluşu Fox Business Network ise konferansa katılma kararını yeniden değerlendirdiğini duyurdu.