Eylül daire fiyatlarına ilişkin flatfy araştırması!

Oluşum, geçmişten bu yana son derece kapsamlı ve başarılı analiz ve istatistiklerin çözümlemesini yaparak kendi istatistiklerini ortaya çıkarmakta ve aylık yıllık raporlar hazırlamaktadır.

Flatfy, aynı zaman emlak konut ya da iş yeri arama ve tarama işlemlerini de yapabilen bir arama motoru görevi üstlenmektedir. Bu özelliği ile kapsadığı çok sayıda ilan ve bilgiyi bir arada kullanıcının hizmetine sunmaktadır. Türkiye de Flatfy’in çalıştığı ülkelerden bir tanesidir.

Flatfy.com tarafından her ay yenilenen emlak istatistiklerini sizler için haberimizde derledik ve Eylül istatistikleri arasında en öne çıkan bilgi ve nüansları yakaladık. Dilerseniz birlikte tr.Flatfy.com sitesinin hazırladığı bu bilgileri inceleyelim!

Yukarıda şehirlere göre ayrılmış bir şekilde oda sayılarına göre emlak satış ortalaması tablosunu görmekteyiz. Flatfy.com tarafından hazırlanan bu tabloya göre pek çok çıkarım yapılabilir. Bizler sektörde en çok dikkat çeke noktaları haberimizde derlemeyi tercih ettik. Özellikle tek odalı ve 3+ odalı evlerin fiyatlarındaki değişim ve dağılım sektörde en çok dikkat çeken ve ilgi uyandıran konulardan bir tanesi oldu. Bu kapsamda sizlere bu incelemelerin detaylı analizini haberimizin devamında sunacağız.



Tek odalı apartman dairelerinde Eylül 2018 ayı fiyat ortalamalarına bakıldığında en yüksek ortalamaya sahip olan şehrin İstanbul olduğunu görmekteyiz. İstanbul, 210 bin TL gibi yüksek bir ortalama ile tek odalı ya da stüdyo daire fiyatlarında başı çekmektedir. İstanbul’dan sonra en yüksek stüdyo daire fiyatlarına sahip olan şehrin ise şaşırtıcı bir biçimde İzmir değil, Antalya olduğunu görmekteyiz.



Tek odalı evlerde en düşük fiyat ortalamasına sahip olan şehir ise 105 bin TL gibi bir fiyat ortalaması ise Gaziantep’tir. Gaziantep’in tek odalı evlerin emlak satış fiyat ortalamasında bu kadar düşük bir orana sahip olmasının sebebi konut alım alışkanlıklarıdır. Türkiye’de özellikle Gaziantep gibi doğu bölgelerinde daha çok çok çocuklu ailelerin yaşam alanı büyüktür. Bu da daha büyük dairelerin satışının da, değerinin de daha yüksek olmasına yol açmış bir durumdur.



Flatfy.com tarafından yayınlanan bu tabloda dikkat çeken bir diğer istatistik ise Ankara’nın neredeyse her sayıda odası bulunan evler kategorisinde oldukça düşük fiyatlara sahip olmasıdır. Türkiye’nin başkenti olan Ankara, emlak konut satış fiyatları açısından oldukça düşük bir ortalamaya sahip olması ile pek çok kişinin yatırım ya da girişim yapmak için tercih ettiği bir alan haline gelmiştir. Ankara, 2 odalı apartman dairelerinde 126 bin TL gibi düşük bir ortalama ile en ucuz şehir olarak gösterilmektedir.

Bu tabloda ise şehirlere göre apartman dairesi fiyat ortalaması dağılımını görmektesiniz. Yapılan bu dağılımda görülen şey şudur: Başkent olmasına rağmen Ankara oldukça düşük bir fiyat ortalamasına sahiptir. Ankara’yı düşük fiyat sıralamasında Kayseri ve Konya gibi görece daha taşra şehirler izlemektedir.



Şehirleşme oranı çok yüksek olmamasına rağmen yüksek emlak konut satış oranlarına sahip olan şehir ise Antalya’dır. İstanbul, İzmir ve Bursa ise Türkiye’de Eylül 2018 ayında emlak konut satış grafiklerinde yüksek ortalamalara sahip olduğu açıkça görülen şehirler arasındadır. Bursa ise ortalamasının Adana ile neredeyse aynı olması ile yeniden dikkat çekmektedir. Ticari açıdan olmasa da üretim açısından gelişmiş bir şehir olan Adana yüksek konut fiyatı oranına sahip şehirlerimizden bir tanesidir.



Ankara Konut Fiyatlarının Düşük Olma Nedeni Nedir?

Başkent olmasına rağmen ve oldukça renkli bir şehir hayatına ev sahipliği yapmasına rağmen Ankara oldukça düşük konut fiyatlarına sahip bir şehirdir. Flatfy.com raporlarında en çok dikkat çeken oranlara Ankara sahiptir. Bu durumun en büyük sebeplerinden bir tanesi başkent Ankara’nın bölgeden bölgeye konut fiyatları arasında oldukça büyük bir uçuruma sahip olmasıdır. Bu büyük uçurumlar ortalamanın düşmesine sebep olmaktadır.

Ankara’da konut fiyatlarının çok düşük olmasının bir diğer sebebi ise merkezden uzak yerleşme oranlarıdır. Ankara’da merkezden uzak taşra bölgeleri de yerleşme fırsat ve oranı yüksektir. Bu bölgelerdeki ev ve apartman dairesi fiyatları ise ortalamayı yüksek oranda düşüren etkenler arasında gösterilmektedir. Bu iki temel sebepten dolayı Ankara’nın ev alımı düşünen kişiler için oldukça avantajlı bir tercih olacağını söylemek mümkün.