Kilim Mobilya'dan enflasyon kararı

Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na tam destek verdiklerini duyurdu.

“Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nın başarısı için, iş dünyasından, tüketicilere kadar, toplumun tüm kesimlerinin desteği gerektiğinin altını çizen Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, programın başarısı için ekonominin tüm bileşenlerinin bu mücadeleye katkı vermesinin gerekliliğine inandıklarını söyledi ve şunları söyledi:

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na verilen desteğin öncelikle, özel sektör olarak üzerimize düşen dayanışma bazında ortaya koyulması ve tüm sektörler bazında hep birlikte harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"Özel sektörümüz ve devletimizin tüm kurumlarının tam bir uyum içinde ve dayanışma ruhuyla hareket ederek atacakları her adımın, enflasyonu kalıcı biçimde gerileteceğine olan inancımız tamdır.

"Enflasyonla Topyekun Mücadele'de, her sektörün tüm birimlerinde, önceliğin Türk ekonomisinin sağlıklı ve istikrarlı büyümesi olduğu gerçeğine sıkı sıkıya sarılarak atılacak adımlar sonuç alıcı olacaktır.

"Buradan hareketle, biz de Kilim Mobilya olarak, bütün kalbimizle destek verdiğimiz programa somut desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyor, ürünlerimizde mevcut indirim oranlarımıza ek olarak yüzde 10 indirim yaptığımızı kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.”