Dağıtım şirketine gizli kararnameli destek

Çiğdem Toker'in yazsı şöyle:

Bugün önemli bir belgeden söz edeceğim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devreden çıkan Bakanlar Kurulu'nun son zamanlarında alınmış bir karar bu.

24 Haziran seçimlerinden kısa süre önce, 30 Mayıs 2018 tarihli bir kararname. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürülüğü'nden de bazı bakanlık ve kurumlara gönderilmiş.

Fakat Resmi Gazete'de yayımlanmamış. Normalde, milli güvenlikle devlet sırrıyla ilgili bir takım kararların Resmi Gazete'de yayımlanmadığını biliriz. Ama “tarımsal destekleme” görünümü altında bir özel sektör şirketine mali kaynak sağlayan bir karar neden yayımlanmaz acaba?

Aslında yedi maddelik kararnamenin içeriği, sorunun cevabını kendiliğinden veriyor.

Konu: Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere 5 yıl boyunca tarımsal amaçlı sulamada kullanacak elektrik tüketim bedeli üzerinden destekleme.

Gizli Bakanlar Kurulu kararnamesinde art arda sıralanan bu iller, hangi elektrik dağıtım şirketinin görev ve yetki alanında peki?

Cevap: Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Kısa adıyla DEDAŞ.DEDAŞ'IN NE AYRICALIĞI VAR?

Bilmeyene anımsatalım: DEDAŞ, Türk Telekom satışında da öncü bir rol oynayan ve 2015'e dek Kuveyt Türk yönetiminde de yer alan işadamı Abdullah Tivnikli'nin söz ve pay sahibi olduğu bir şirket. (Hayli karmaşık bir ortaklık yapısı var, girmeyeceğiz.)

(2013'de dört bakanın katıldığı bir törenle devredilen DEDAŞ'ın devrinde kullanılan finansmanın (Kuveyt Türk'ün de payı sebebiyle) da o dönem bankacılık mevzuatı açısından epey tartışma yarattığını anımsatalım. )

DEDAŞ'ın kapsadığı dağıtım bölgesinin temel sorunu, kayıp kaçak oranının uzun yıllardan beri çok yüksek oluşu.

Dönelim kararnameye: Seçimden önce hazırlanıp yayımlanmayan bu kararname, geriye dönük 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yazılmış.

Bu yıl yüzde 65 ile başlayıp her yıl 10 puan azalarak beş yıla yayılacak bir destekleme süresi.

Madde 2/2 : “Desteklemeler, elektrik faturasının tahakkuk ettiren ilgili elektrik dağıtım ve/veya görevli tedarik şirketi hesabına yatırılarak gerçekleştirilir” diyor. Ödemeler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Şimdi soruyoruz: Bu karar neden Resmi Gazete'de yayımlanmadı?

Bir şirkete ayrıcalık tanındığı için mi gizli çıkarıldı? Tarım çiftçisi desteklenecekse, Türkiye'deki diğer çiftçiler neden desteklenmiyor.

Kararnamede öngörülen fatura bedelleri şirkete aktarıldı mı yoksa başka bir düzenleme daha mı bekleniyor?

Tivnikli vaktiyle “Devlet dağıtım işini bizden geri alsın” diye açıklama yapmıştı. Bu kararname o talebin dolaylı biçimde yerine getirilmesi mi acaba?