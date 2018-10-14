Dev firma Türkiye'den çekiliyor

Hollandalı dev liman işletmecisi APM Terminals, Türkiye pazarına İzmir'de Petkim'e ait olan Petlim'i 2012'den itibaren 28 yıl boyunca işletme kararı ile girmişti.

Dünyanın en büyük liman işletmecisi olan Danimarka merkezli AP Moller-Maersk Group'un bir parçası olan, Hollandalı APM Terminals, 22 bin çalışanıyla dünyanın 50 farklı ülkesinde liman işletiyordu. Hollandalı dev liman işletmecisi APM Terminals'ın Türkiye pazarından çekildiği öğrenildi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, 2012'de Türkiye'ye adım atan dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri Hollandalı APM Terminals, Petkim'e ait Petlim'i 28 yıl boyunca işletecekti. Türkiye'deki varlığını APM Terminalleri adlı şirket ile sürdüren Hollandalı dev, Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Petlim'in sahibi olan Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR ile masaya oturan APM, Türkiye'deki tek varlığını satacak. SOCAR Turkey Enerji şirketi, APM Terminalleri Liman İşletmeciliği'nin yüzde 100 sahibi olacak. Hollandalı şirketin yönettiği İzmir'deki Petlim Limanı, 700 metre rıhtım uzunluğuna, 1.5 milyon TEU kapasiteye sahip. Ege Bölgesi'nin dünya ticaretine açıldığı kapı olan bu liman, Türkiye'nin de en büyük 3'üncü büyük konteyner merkezi.