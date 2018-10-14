Doğalgaz sayacında pazarlık dönemi

Böylece bu bedeller abone ile iç tesisat şirketleri arasında yapılacak anlaşmayla belirlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin abonelerden sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri talep etmesi uygulamasına son verildi.

EPDK yetkilileri, aboneliğin yapılması sırasında bağlantı malzemeleri ve montaj için belli bir bedelin gerekli olduğunu ancak bu miktarın artık doğal gaz dağıtım şirketlerine değil, iç tesisatı yapan şirketlere ödeneceğinin bilgisini verdi. Dün Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle abone bağlantı bedeli tanımı değiştirilirken, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen bedel kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarıldı.