Dev şirket Türkiye'den çekilme kararı aldı

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Hollandalı APM Terminals dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri. Danimarka merkezli AP Moller-Maersk Group'un bir parçası olan, 22 bin çalışanıyla dünyanın 50 farklı ülkesinde liman işleten APM Terminals, 2012'de Türkiye'ye adım attı.

Türkiye'ye İzmir'den giren APM Terminals, Petlim'i 28 yıl boyunca işletecekti. Türkiye'deki varlığını APM Terminalleri adlı şirket ile sürdüren Hollandalı dev, Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Habere göre, Petlim'in sahibi olan Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR ile masaya oturan APM, Türkiye'deki tek varlığını satacak.