Ekmekte zam kaygısı: Kilosu...

En ucuz buğdaydan bile üretilebilen 1 kilogram ekmeğin fiyatı 5 liraya denk gelirken, çok daha pahalı birinci sınıf sert buğdaydan yapılan bir kilogram makarnanın fiyatı 2.3 lira oldu.

ERDOĞAN SÜZER - SÖZCÜ / Türkiye, son dönemde fırıncılarla bakanlıklar ve valiler arasında yaşanan ekmek zamları ve zamların iptaliyle ilgili tartışmalara sahne olurken, 1 kilogram ekmek fiyatı 1 kilogram makarna fiyatını ikiye katladı.

Zammın geri alındığı illerde 200 gram ekmek 1 liraya satılıyor. Buna göre, en ucuz buğdaydan bile üretilebilen 1 kilogram ekmeğin fiyatı 5 liraya denk geliyor. Oysa çok daha pahalı olan birinci sınıf sert buğdaydan üretilen bir kilogram paket makarna 2 lira 30 kuruşa, pazarlarda açık satılan makarna ise 1.5 liraya satılıyor. Tüketici örgütleri, ekmekteki yüksek üretim maliyetlerini faturasının vatandaşa yüklendiği eleştirisinde bulunuyor.

Ekmekle makarna arasındaki çelişkili fiyat farkını Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) eski Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci gündeme getirdi.

DAR GELİRLİLER KAYGILI

Milyonlarca dar gelirli tüketicinin, hayati öneme sahip konuların başında gelen ekmekle ilgili zam tartışmalarını büyük bir kaygıyla izlediğine işaret eden Hekimci, sürekli gündeme gelen zam tartışmalarının sona erdirilebilmesi için ekmeğin üretim maliyetinin acil olarak masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Hekimci, bazı fırıncıların 200 gram ekmeği 1.5 liraya satmaya çalışırken bazı fırıncıların 400 gram ekmeği 1 liradan satıp üstüne kâr ettiğini belirterek, maliyet çelişkisini makarna örneğiyle şöyle anlattı:

“Akıl alacak gibi değil ama Türkiye'de bir kilogram makarna 2 lira 30 kuruşa satılırken 1 kilogram ekmek 5 liradan satılıyor. Üstelik de fırıncılar 1 liraya satılan 200 gram ekmeğe yüzde 25 zam istiyorlar. Zam uygulansa ekmeğin kilosu 6 lira 25 kuruşa çıkacak. Peki ama nasıl oluyor da makarnacılar birinci sınıf sert buğday kullanıp, içine bol miktarda yumurta ekleyip, ileri teknolojiyle kavurup ürettikleri paketli makarnayı 2 lira 30 kuruşa satarken fırıncılar en ucuz buğdaydan üretip içine yumurta koymadıkları hatta paketlemedikleri ekmeği 5 liraya satıyorlar? Üstelik ekmeğin yüzde 30'u nem, makarnada nem de yok.”

TÜKETİCİNİN SUÇU NE?

Ferda Hekimci, makarna örneğinin ekmeğe zam talebini anlaşılamaz hale getirdiğini, fırıncıların eski usul ve kara düzen üretimleri yüzünden oluşan yüksek maliyetin cezasının tüketicilere yüklenemeyeceğini söyledi.