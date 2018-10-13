Eski Adalet Bakanı'ndan İş Bankası çıkışı

Fatih ERBOZ/ Yeniçağ AnkaraAKP ve MHP'nin CHP'nin mülkiyetindeki İş Bankası hisselerinin hazineye devri tartışması tekrar alevlendi. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, "İş Bankası'nda CHP mülkiyetindeki hisselerin Hazineye devri, Atatürk'ün Vasiyetnamesine ve anayasaya aykırıdır" dedi.Hikmet Sami Türk, Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde pay senetlerinin CHP'ye bırakıldığını dile getirdi.

Türk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine'ye devretmek istediği Türkiye İş Bankası A. Ş. pay senetleri, Atatürk'ün ölümünden önce kendi el yazısıyla kaleme aldığı 5-IX-1938 tarihli Vasiyetname ile yakınlarına yapılacak belirli miktarlardaki ödemelerden sonra nemaları (faiz ve kâr payları) yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilmek koşuluyla kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakılmıştır" diye konuştu.

ANAYASAL DAYANAĞI VAR

Atatürk'ün vasiyetnamesinin açık olduğunu kaydeden Türk, şunları belirtti:"Atatürk'ün Vasiyetnamesi gereğince CHP'nin mülkiyetinde bulunan pay senetlerine düşen, fakat Türk Dil ve Tarih Kurumlarına ödenen Türkiye İş Bankası A. Ş. kar payları hakkında Anayasa'nın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile ilgili 134'üncü maddesinin II. fıkrasına bu ödemelerin yapılmasını güvence altına alan bir hüküm konmuştur. Bu hüküm, aynı zamanda Atatürk'ün Vasiyetnamesinin gereğinin yapılması bakımından hem vasiyeti getirme yerine görevlisi konumunda bulunan CHP, hem söz konusu ödemelerin yapıldığı Türk Dil ve Tarih Kurumları için anayasal bir dayanaktır.

"AMAÇ BAŞKA

Amacın ortada olduğuna işaret eden Türk, "Bu nedenlerle Atatürk'ün ölümünden 80 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP mülkiyetindeki Türkiye İş Bankası A. Ş. pay senetlerinin Hazine'ye devri amacıyla yapılacağını söylediği ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin desteklemekte gecikmediği yasal düzenleme, Atatürk'ün iradesine saygısızlık anlamına geldiği kadar miras hukukuna ve Anayasa'nın 134'üncü maddesine de aykırıdır. Böyle bir devir yapıldığı takdirde iktidara Banka yönetimine girmenin yolu da açılmış olacaktır. Zaten başlıca amaç budur" şeklinde konuştu.