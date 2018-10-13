Dizel araç sahiplerine kötü haber

Habertürk /Olcay Aydilek - Motorin fiyatları, uluslararası piyasalarda artmaya devam ediyor. Bu artış, Türkiye’de henüz depolara ve ceplere yansımıyor. Ancak, milyonlarca dizel araç kullananlarının aylık akaryakıt faturası bir süre sonra artacak.

ZAM ÖTV'DEN KARŞILANIYOR

Devlet, mayıs ayından bu yana benzin ve motorine gelen zammı, ÖTV’den karşılıyor, pompaya yansıtımıyor. Motorinde 1 TL 4 kuruş, benzinde halen 63 kuruş ÖTV’den karşılanıyor. Devletin bu uygulamaya son vermesi halinde motorinde ÖTV ve yüzde 18 KDV dahil 1 TL 24 kuruş artış yapılması gerekiyor. Bu durumda motorinin halen 6 TL 40 kuruş düzeyinde olan litre fiyatı, 7 TL 64 kuruşa kadar çıkacak.

FARK 9 KURUŞA KADAR İNECEK

Benzinde, halen 6 TL 99 dolayıda olan fiyat, vergilerle birlikte 74 kuruş artacak. Bu durumda bir litre benzin 7 TL 73 kuruş olacak. Motorinle benzin arasında fark 9 kuruşa kadar inecek. Bu gelişmenin Türkiye’de dizel araç satışlarına da yansıyabileceği belirtiliyor.

Otogazda da ilginç bir durum yaşanıyor. Devlet, benzin ve motorinde olduğu gibi otogazda da zammı pompaya yansıtmıyor. Otogazda litrede devletin tahsil ettiği ÖTV tutarı, yaklaşık 1 TL’den 15 kuruşa kadar düştü. Devlet, otogazda 85 kuruşu ÖTV’den karşılıyor.