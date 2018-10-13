'Sıra yeni düşman yaratmakta, yoksa kötü gidişi nasıl anlatacaklar?'

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Acil dış mihrak aranıyor!" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Dolarda son ralli nasıl başladı? Fiyatı yaklaşık 4.60'lardaydı… Amerika, tutuklu rahip için ufaktan tehditler sıraladı… Bu durum tuttu fırlattı doları… Sanki İsa tutuklanmıştı!

O günden sonra artış hiç durmadı. Ciğerimizi söktü, ezdi TL'yi çiğnedi… Zamanla geçer denildi. Her geçen gün daha da yükseldi. Taa ki Başkan Trump attığı tweetleri aniden durdurana kadar…

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Dolar 6.50'lerden düşmeye başladı. Kararın sonucunu dolar fiyatlarının gidişatına bakan zaten anladı. Papaz bırakıldı… Lakin karar Amerikan TV'lerinde ve gazetelerinde önceki gün açıklanmıştı. Haliyle karar kimseyi şaşırtmadı. Nitekim piyasa bu sonucu bir ay boyunca fiyatladı.

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Oysa papaz iflah olmaz PKK'lı ve Fetö'cüydü… Tanıklar bir anda ne olduysa döndü. Muhtemelen papaz Brunson, topçu Arda'yı örnek aldı; “Ben buradayım eğer ajan olduğumu düşünüyorsan istersen kafama sık” deyip silahı masaya koydu. Hop salıverildi.

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İşin ilginci bu karar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik programlardan daha fazla etki yaptı. Hatta papazın salınması Merkez Bankası'nın 625 baz puan faiz artırmasından evlaydı… Algıyı bu şekilde lanse etti çakma Türk medyası…

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Papaz her gün pilav yemez. Piyasalara olumlu etkisi fazla sürmez. Ekonomik olarak iyi değilseniz, borçlanmanın limitine de gelmişseniz, papazı bırakmak ülkeyi kesmez.



Sonuç açıklanınca dolar bile kıpırdamadı! Hatta yukarı çıktı. Amerika istediğini aldı. Gurur yapmanın âlemi yok. Sonuçta iyi oldu. Bir papaz milyarlarca dolar etmezdi. Amerika ile ipleri koparmak için değmezdi.

Brunson kararı sonrası dolar uçuşa geçti

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Amerika'nın bugünlük bizimle sorunu kalmadı. Zira sadece 22 gün kaldı İran ambargosunun başlamasına… Rusya'dan alınacak S-400 füzeleri de var masada. Almazsak yanacak milyar dolarlık kaparo… Günah çıkarmaya gitseniz, size faydası olmayan kilisenin papazı bile şaşar bu duruma…

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Papaz gittiğine göre şimdi sıra yeni bir düşman yaratmakta. Yoksa ekonominin bu kötü gidişatını nasıl anlatacaklar halka? Artık tekrar dış mihraklar mı olur? Yoksa Tapınak Şövalyeleri'nden mi dem vurulur? Rahat olun, illa bir şey lobisi bulunur!

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