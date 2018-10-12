Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın

Orta Vadeli Mali Plan'da (2019-2021) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.
Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 388 milyar 945 milyon 962 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 113 milyar 813 milyon 13 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 103 milyar 91 milyon 801 bin lira ödenek tavanıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi.
Sağlık Bakanlığı'na 48 milyar 335 milyon 381 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 46 milyar 462 milyon 303 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 33 milyar 676 milyon 247 bin lira ödenek tahsis edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ödeneği 23 milyar 712 milyon 275 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 19 milyar 604 milyon 133 lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 17 milyar 78 milyon 73 bin lira oldu.
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 16.7 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 9.2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 3.3 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,1 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,2 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle oldu:
Cumhurbaşkanlığı 2.818.899.000
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.748.982.000
Anayasa Mahkemesi 69.959.000
Yargıtay 595.593.000
Danıştay 182.320.000
Sayıştay 367.378.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.157.761.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 32.341.000
Diyanet İşleri Başkanlığı 10.445.979.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı 91.211.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 120.527.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 238.022.000
İletişim Başkanlığı 344.531.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1.406.671.000
Adalet Bakanlığı 17.078.073.000
Milli Savunma Bakanlığı 46.462.303.000
İçişleri Bakanlığı 8.572.166.000
Jandarma Genel Komutanlığı 19.604.133.000
Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676.247.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı 869.313.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2.307.541.000
Dışişleri Bakanlığı 4.635.760.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı 388.945.962.000
Gelir İdaresi Başkanlığı 3.770.394.000
Milli Eğitim Bakanlığı 113.813.013.000
Sağlık Bakanlığı 48.335.381.000
Devlet Personel Başkanlığı 36.020.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.044.280.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı 4.168.578.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu 76.849.000
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.091.801.000
Avrupa Birliği Başkanlığı 560.728.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.544.238.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.573.286.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.113.861.000
Ticaret Bakanlığı 5.689.948.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı 16.474.681.000
Tarım ve Orman Bakanlığı 23.712.275.000
Türkiye İstatistik Kurumu 408.907.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 416.750.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.601.406.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 885.204.068.000