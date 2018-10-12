Tasarrufa araba sevdası dahil değil!

2019’da yatırım programında kamuya “zorunlu haller dışında, taşıt alımı yapılmayacaktır” kuralı konulurken “zorunlu” alımlar için tavan bedeli 161 bin 600 TL oldu. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM bu kapsamın dışında tutuldu.

2019-2021 dönemine Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yayımladı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, 2019-2021 döneminde “ekonomide dengelenme ve sürdürülebilir büyüme” olduğu belirtilerek, “kamu harcamalarında tasarruf yapmak” temel öncelik olarak belirlendi. Ancak 2019-2021 dönemine ilişkin rehberde bu esastan vazgeçildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, rehberde 2019-2021 dönemine ilişkin yapılacak yatırımlarda şu esaslar benimsendi:

2018 yılında olduğu gibi 2019 yılı yatırım programı çerçevesinde de “zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı yapılmayacaktır” kuralı konuldu. Ancak 2019-2021 yatırım programı hazırlama rehberinde “zorunlu haller”de alınacak araçlar için tavan bedeller belirlendi. Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, yüksek yargı organları başkanları, Cumhuriyet başsavcıları için alınacak binek otomobiller için daha önce 161 bin olarak belirlenen tavan fiyat 161 bin 600 TL’ye çıkarıldı. Bu makamlar için 2021 yılında alınacak araçların bedeli 178 bin 900 TL’ye kadar yükseltildi.



Saray’a istisna

Cumhurbaşkanlığı’na ait araçlardan sadece zırhlı olanlarının fiyatlarının tavan fiyatların dışına çıkabileceği belirtiliyordu. Ancak Saray’a ait araçlarda bu kural 2019-2021 dönemi için esnetildi. Cumhurbaşkanlığı garajında bulunan bütün araçlar belirlenen taşıt alım bedellerinden muaf tutuldu. Yine daha önceki planlamalarda Meclis Başkanı; Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekillerinin araçları için belirlenen taşıt alım bedeli çizelgesine uygulması gerekiyordu. 2019-2021 dönemi için TBMM’ye alınacak araçların fiyatları da bu kapsamdan çıkarıldı.

Yani Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye ait araçlarda ne tasarruf uygulanacak, ne de tavan fiyat sınırlamasına uyulacak.