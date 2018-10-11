Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı et ithalatına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ithalat şartnamesinin ve ihale şeklinin şeffaf olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çiftçilerin bütün prim destekleri ve alacaklarının acilen ödenmesini istedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Yargı sürecine eleştiride bulunan Sarıbal, "Mağdurların bir kez daha mağdur edildiği bir süreci yaşadık." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı et ithalatına tepki gösteren Sarıbal, ithalat şartnamesinin ve ihale şeklinin şeffaf olmadığını söyledi.

Sarıbal, "300 tır et ne demek? Bu 300 tırla 10 kilo ette getirirsiniz, 10 bin ton ette getirirsiniz, böyle bir ihale yapılabilir mi? Şartnamede sığır eti diyor, hangi denetim mekanizması var." diye konuştu.

Bakanlığın 10-12 saatlik bir süre için ihale açtığını ve bu sürede şartların tamamlanmasının imkansız olduğunu ifade eden Sarıbal, "Belli ki adrese teslim bilinen bir şirkete ihale pas edilecek." dedi.

İhaleyi bir milletvekili yakınının kazandığı yönünde bilgiler olduğunu da ileri süren Sarıbal, "İhaleyi alan şirket neden açıklanmamaktadır? Hangi fiyatla yapıldı, bu et alındı mı alınmadı mı? Kaç ton gelmiştir?" sorularına acilen cevap beklediklerini dile getirdi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sırasında "Üretim azalmayacak, işçiler çıkartılmayacak." denildiğini ancak şu ana kadar 800 işçinin çıkarıldığını belirten Sarıbal, özelleştirme öncesi kamu - özel üretiminin yarı yarıya olduğunu, şimdi ise kamunun şeker üretim oranının yüzde 25'e düştüğünü belirtti.

Sarıbal, "Şeker pancarı sadece bir bitki değildir. Şeker posası çıkar, bugüne kadar üretici sattığı pancarın yüzde 20'sini posa olarak alırdı, şimdi özelde bu yüzde 10'a düşürüldü. Fazlası ücrete tabi. Zaten hayvancılık battı gidiyor, öbür taraftan siz yemi daha da kısıyorsunuz." diye konuştu.

Hükümeti krize karşı gerekli tedbirleri almamakla eleştiren Orhan Sarıbal, 2017 mısır primleri, 2018 yılı organik tarım uygulamaları prim desteği, buzağı desteği, buğday arpa ürünlerinin prim desteğinin ise halen ödenmediğine değindi.

Sarıbal, "İstediğiniz yere para buluyorsunuz, iş çiftçi olunca bulamıyorsunuz. Bu ülkeyi gelecekte büyük bir gıda krizi yaşayacaktır. Bu yöntemle gelecek yıl üretim düşecektir, gıda egemenliğimizi kaybettik, gıda güvenliğimizi kaybetmeyelim. Çiftçilerin bütün prim destekleri ve alacaklar acilen ödenmelidir." açıklamasını yaptı.

"Bu Tarım İl Müdürü hakkında soruşturma açılmalı"

Sarıbal, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın, 26,7 dekar alanı 110 liraya kiraladığını ve kırsal kalkınma fonundan da kredi aldığını vurguladı.

Karayılan döneminde bir salça firmasına, tarım arazisi olan bir alanın, tarım vasfı kaldırılarak verildiğini savunan Sarıbal, bu firmanın da aynı tarihte yaklaşık 6,5 dönüm arazisinin çok cüzi bir parayla satıldığını söyledi.

Sarıbal, "Yerin 400, 450 bin lira olduğu söyleniyor. Yer çok komik bir rakamla 2 bin 500 liraya satılıyor. Kime satılıyor? Mehmet Karayılan’ın eşine. Karayılan kim? Gaziantep Tarım İl Müdürü. Bu adam hala Tarım İl Müdürü. Derhal bu Tarım İl Müdürü görevden alınmalı, hakkında soruşturma açılmalı." dedi.