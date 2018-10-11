SON DAKİKA: Satışa çıkarılıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den kömür sahaları ve geliriyle ilgili açıklamalar geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den kömür sahaları ve geliriyle ilgili açıklamalar geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait 7 kömür sahasının satışa çıkarılacağını açıkladı. Dönmez, “Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait 7 kömür sahasının ruhsatı devrediliyor. Yıllık 18.6 milyon ton ilave kömür üretimi gerçekleşecek. 30 yılda ekonomiye 72.3 milyar TL değerinde yerli kömür kazandırılacak. Kamuya 21 milyar TL gelir sağlanacak. Devredilen kömür sahalarında özel sektör 15.500 kişilik istihdam sağlayacak” şeklinde konuştu.