CHP'den emekli ve asgari ücretli için yeni teklif

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Saray’da ekonomik kriz olmayabilir ancak vatandaşın mutfağında, buzdolabında cirit atıyor. Gelir vergisinden muaf tutularak asgari ücretli ve emekli maddi olarak rahatlatılmalıdır” dedi.

Milyonlarca işçi, emekli ve memura kötü haber

Doğalgaza, elektriğe, içtiğimiz suya, ekmeğe, domatese, ete zam üstüne zam gelirken vatandaşın gün be gün belini büküyor. Şatafatlı saray yönetiminin, halkın mutfağından haberinin olmadığını dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi vererek emeklinin ve asgari ücretlinin gelir vergisinden muaf tutulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

Tanal, şunları söyledi;



“Doğalgaz ve elektriğe 1 Ekim’den geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5, zam yapıldı. Ağustos aylında da Eylül ayında da yüzde 9 zam yapılmıştı. Her ay başka bir zam kararı alınıyor. Kış arefesinde doğalgaza gelen zam, vatandaşı zor durumda bırakıyor. 1 metreküp doğalgazın fiyatı 1 TL’yi aştı. Son 2 ayda elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 3'üncü kez zam yapıldı. Doğalgaz’a parası yetmeyen vatandaşın kömüre hiç yetmeyecek çünkü yüzde 100 zam geldi. Geçtiğimiz yıl yurtdışından gelen bir ton ithal kömür 750 liraya satılırken şimdi bu fiyat 1500 liraya kadar yükseldi. Et bulamayan vatandaşımız tavuk da yiyemiyor. Çükü tavuk da 9 ayda yüzde 200 zamlandı. Damacana su dahi yüzde 60 zamlandı. Şuan domatesin kilosu 6 liradan alıcı buluyor. Hazirandan bu yana domates yüzde 33 zamlandı. Amerika’dan denetmen şirket ithal etmekle çözülmeyecek sorunlarımız var. Dolar üzerinden şirket tutmak yerine asgari ücretliyi, emekliyi gelir vergisinden muaf tutun. Gelmiyor ki vergi versinler.” Tanal’ın Kanun Teklifi ise şöyle;



193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ



MADDE-1 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Üçüncü Bölümü “Diğer Muaflıklar” başlıklı 15’inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Asgari Ücret Alanlar”



MADDE-16 Asgari ücret alanlar gelir vergisinden muaftır.



MADDE-2 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı 32’inci maddesi ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.



MADDE-32 “Asgari ücret alanlar asgari geçim indiriminden muaftır.”



MADDE 3- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 Sayılı Tablosunun III. İşçiler, Çiftçiler ve Göçmenlerle İlgili Kağıtlar Bölümüne Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir

“11- Asgari Ücret Alanlardan Damga Vergisi Alınmaz”

MADDE 4- Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinin 15. Fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki Fıkra eklenmiştir.

“16. Emekliliğe hak kazanmış olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi kişilerin aylıklarının tamamı”

MADDE 5- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yürütür.