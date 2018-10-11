3 yılın ardından Ccari açıkta bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi. Böylece 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla verilmiş oldu.

2017'nin ağustos ayında 2 milyar 438 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da bu yılın ağustos ayında 5 milyar 109 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.