2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'dan "tasarruf ve yatırım" genelgesi (Yeni projelere ön şart)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Saray'a ejder suyu, halka tasarruf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ekonomi Programı'nın uygulanacağı 2019 - 2021 döneminde, temel hedefin "ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek" olduğunu, temel önceliğin de, "makroekonomik ve finansal istikrarı korumak" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Oldukça kapsamlı genelgeden öne çıkan başlıklar şöyle:

- Temel hedef kamu harcamalarında tasarruf yapmak.

- Kamu mali dengeleri ve disiplini daha da güçlenecek.

- Enflasyon düşürülerek fiyat istikararı sağlanacak.

- Refah düzeyini artıracak ekonomi programı uygulanacak.

- 2019 yılı için gösterge olarak dolar kuru 5.60 TL olarak ele alınacak.

- Demiryolu yatırımları sürecek, yerli üretime ağırlık verilecek.

- Arsası olmayan konut projeleri teklif edilmeyecek.

- Yatırımlarda gerçekleşme oranı yüzde 75’in üstü olan projeler tamamlanacak.

- Mükerrer sağlık yatırımları teklif edilmeyecek.

- Acil ve zorunlu olanlar hariç 2019 yılında yatırım projesi yapılmayacak... Bitmeye yakın projelere öncelilk verilecek... Acil olmayan prejeler teklif edilmeyecek... Öncelik sosyal ihtiyaçları giderecek yatırımlarda olacak.

- 2019 yılından kaynağı ne olursa olsun yeni araç alımı yapılmayacak.

- Yeni lojman, memur evi kreş, sosyal tesis v.b. yapılmayacak.