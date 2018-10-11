Erdoğan'dan "tasarruf ve yatırım" genelgesi (Yeni projelere ön şart)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Saray'a ejder suyu, halka tasarruf!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ekonomi Programı'nın uygulanacağı 2019 - 2021 döneminde, temel hedefin "ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek" olduğunu, temel önceliğin de, "makroekonomik ve finansal istikrarı korumak" olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Oldukça kapsamlı genelgeden öne çıkan başlıklar şöyle:
- Temel hedef kamu harcamalarında tasarruf yapmak.
- Kamu mali dengeleri ve disiplini daha da güçlenecek.
- Enflasyon düşürülerek fiyat istikararı sağlanacak.
- Refah düzeyini artıracak ekonomi programı uygulanacak.
- 2019 yılı için gösterge olarak dolar kuru 5.60 TL olarak ele alınacak.
- Demiryolu yatırımları sürecek, yerli üretime ağırlık verilecek.
- Arsası olmayan konut projeleri teklif edilmeyecek.
- Yatırımlarda gerçekleşme oranı yüzde 75’in üstü olan projeler tamamlanacak.
- Mükerrer sağlık yatırımları teklif edilmeyecek.
- Acil ve zorunlu olanlar hariç 2019 yılında yatırım projesi yapılmayacak... Bitmeye yakın projelere öncelilk verilecek... Acil olmayan prejeler teklif edilmeyecek... Öncelik sosyal ihtiyaçları giderecek yatırımlarda olacak.
- 2019 yılından kaynağı ne olursa olsun yeni araç alımı yapılmayacak.
- Yeni lojman, memur evi kreş, sosyal tesis v.b. yapılmayacak.