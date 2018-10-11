Lagarde: Küresel ekonomi yeterince güçlü değil

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel kamu borcunun tüm zamanların en yüksek düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, "Küresel ekonomi muhtemelen yeterince güçlü değil" dedi.

(DHA) - IMF-Dünya Bankası'nın Bali'deki toplantıları sırasında basın toplantısı düzenleyen Lagarde, "Küresel ekonomi muhtemelen yeterince güçlü değil. Küresel kamu borcunun tüm zamanların en yüksek düzeyinde olduğu ortamda, rüzgarda herhangi bir değişiklik, gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışını ateşleyebilir. Bizim önerimiz, ticari gerilimlerin azaltılması ve daha güçlü, daha adil bir global ticaret sistemine ulaşmak için çalışılması" diye konuştu.

Büyük merkez bankalarının aynı hız ile hareket etmemelerinin sermaye akışı hareketlerini hızlandırdığını da vurgulayan Lagarde, "Gelişmekte olan piyasalar, bazı gelişmiş piyasalar ticaret ve faiz riskleri nedeniyle yaşanması kaçınılmaz sermaye çıkışlarını kontrol için mümkün olan tüm araçları kullanmalılar" dedi.

Lagarde ayrıca, IMF'nin 1 triyon dolar olan cari kredi verme kapasitesinin korunması gerektiğini, üyelerin kotaların gözden geçirilmesini tartışırken bunun göz önünde bulundurmaları gerektiğini de ekledi.