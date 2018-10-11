Rossmann'ın sahibi: Konuşursam Türkiye'ye giremem!

Rossman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk çalışanlarıyla ilgili konuştu. Erdoğan ile ilgili görüşlerini açıkça söylememesi konusunda ailesinden ve Türk çalışanlarından uyarı aldığını belirten Rossmann, "Eğer düşündüklerimi açık bir şekilde söylersem, Türkiye’ye giremem" ifadelerini kullandı.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, ZDF'de, moderatör Markus Lanz'ın, bir süre önce yayınlanan biyografisi ile ilgili sorularını yanıtlayan Rossmann, yüksek bir eğitim almamasına rağmen başarısının sırlarını anlattı. Saçlarını erken döktüğünü ve çok işi olduğu için kızlarla da pek fazla ilgilenemediğini söyledi. Siyasi görüşü hakkında fazla açık vermeyeceğini ifade eden Rossman, konu Erdoğan'a gelince, bu konuda konuşmamakta tembihli olduğunu vurguladı.

Sunucunun, "Türkiye'de bin 700 ile 2 bin arasında çalışanınız var. Neden bu konuda geri durmayı tercih ediyorsunuz?" sorusuna Rossmann, “Şimdi konuşursam, kendimi tutamam. Herkes biliyor ki, görüşlerimi açıkça söylersem Türkiye'ye gitmemem gerekir. Ve oradaki çalışanlarımızla karşılıklı sorumluluklarımız var“ cevabını verdi.

Mağazalarında çalışanların giyim tarzına, türban takıp takmamasına değil, güler yüzlü olmasına dikkat ettiklerini belirten Rossmann, ancak birinin peçe ve kara çarşafla gelmesi halinde, ona “Bu gerçekten böyle olmak zorunda mı?” diye soracağını belirtti.

Yılda 9 milyar Euro ciro yapan Rossmann'ın mağazalarında 96 ülkeden 55 bin kişi çalışıyor. Almanya'da 3 bin 770 mağazası bulunan Rossmann'ın bunun dışında en fazla mağazası Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve diğer Avrupa ülkelerinde bulunuyor.