Maaş ödemediği işçileri polis zoruyla şantiyeden çıkarttı

Evrensel / Ankara Etlik Şehir Hastanesindeki taşeron ŞRD 3K firması işçileri, 3 ay boyunca alacaklarının ödenmesini bekledi. Firmanın sözleşmesinin iptal edildiği gerekçesiyle koğuşlarda haftalarca beklemek zorunda kalan işçiler, sorunu yetkililerle görüşerek çözmeye çalıştı. Ancak işçilerin iyi niyetli çabalarına şirketin verdiği yanıt, paraları vermemek ve şantiyeden polis eşliğinde atmak oldu.

Ankara'da bulunan Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde alçıpan işi yapan taşeron işçiler, 3 aydır maaşlarını alamıyorlardı. ŞRD 3K firmasının sözleşmesi iptal edilince ortada kalan 100'ü aşkın işçi, uzun bir süre ücretlerinin yatırılması için şanyiyede bekledi. İşyerinde kullandıkları kartların iptal edilmesiyle şantiye sahasına da giremeyen işçiler, koğuşların olduğu bölgede kalakaldılar. İşçilerin sadece koğuşlarda kalmasına ve parası hesaplarından kesilmek üzere, görevliler eşliğinde yemekhaneden yemek yemesine izin verildi.

İŞÇİLERE GÖRÜŞMELERDE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Yaşananları Evrensel'e aktaran işçiler yaklaşık 130 kişi olduklarını, ancak çoğu kişinin alacaklarından ümidi keserek şantiyeden ayrıldığını söyledi. Geri kalan yaklaşık 30 işçi arasında kimi arkadaşlarının memlekete gidecek kadar bile parası olmadığını belirten işçiler, adeta şantiyede mahsur kaldıklarını dile getirdi. Emniyete giderek şikayette bulunduklarını anlatan işçiler, şantiye yetkilileri, kaymakamlık ve emniyetten yetkililerle toplantı yaptıklarını söyledi. Ancak bu görüşme sonucunda verilen sözler de tutulmadı.

POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKARILDILAR

Hiçbir sonuç alamayınca şantiyenin asıl işveren firması Türkerler'e giden işçiler, burada oturma eylemi yapmaktan vazgeçirildi. Yeniden şantiyede toplantı yapmaya çağrılan işçilerin temsilcileri, şantiye yetkilileri ile toplantıdayken çevik kuvvet geldi. Koğuşlarda kalan diğer ŞRD 3K işçileri de polis eşliğinde şantiyeden çıkarıldı.