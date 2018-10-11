Erdoğan ve damadı sarsacak iddia: İnönü'yü suçladılar ama...

Erdoğan Süzer/ SÖZCÜ -Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, halkın gönüllü olarak enflasyonu düşürme hareketine katılmasını öngören “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyası, 1974 yılında dönemin ABD Başkanı Gerald Ford tarafından uygulanan enflasyonu düşürme kampanyasına benzetildi.

Albayrak'ın kampanya için Ford'dan esinlenmiş olabileceği ya da fikrin ABD şirketi McKinsey'den çıkmış olabileceği iddia ediliyor.

O DA LOGO YAPTIRMIŞTI

ABD Başkanı Richard Nixon'ın yardımcılığını yapan Gerald Ford, 1974 yılında Watergate skandalının patlak vermesi ve Nixon'un istifa etmek zorunda kalmasıyla başkanlık koltuğuna oturdu. Seçim kazanmadan başkan olan Ford, 1974 petrol krizinin de etkisiyle yüzde 12.3'e yükselen işsizlik ve yüzde 7'ye fırlayan enflasyonla karşı karşıya kaldı.

Başkan Ford, bunun üzerine enflasyonu aşağı çekmek için yeni bir program açıklamaya karar verdi. Kısaca WIN (Whip Inflation Now) olarak ifade edilen enflasyonu düşürme kampanyası, zorunlu fiyat indirimleri ya da kısıtlamaları yerine, vatandaşın gönüllü olarak kampanyaya katılması ve fiyatların gönüllü olarak aşağı çekilmesini öngörüyordu. Enflasyonla mücadeleyi gönüllü olarak destekleyenlerden WIN logosunu kullanmaları istendi. Logo sadece etiketlerle sınırlı kalmadı, WIN yazısının yer aldığı düğmeler, saatler, çantalar, beyzbol topları, tişörtler, küpeler bastırıldı. Logo hayatın birçok alanında kullanıldı. Ancak enflasyonu yükselten asıl nedenler ortadan kaldırılamadığı için bütün çabalara rağmen kampanya olumlu sonuç vermedi.

44 YIL SONRA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası, ABD Başkanı Gerald Ford'un 1974 yılında yaptığı kampanyaya benzetiliyor. Albayrak'ın bu kampanyadan esinlenmiş olabileceği veya fikrin McKinsey'den çıkmış olabileceği iddia ediliyor.