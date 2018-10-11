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11 Ekim 2018 07:38
Döviz kredilerinin TL'ye çevrilmesiyle ilgili karar
Döviz kredileri TL cinsinden yapılandırıldığında o tarihteki Merkez Bankası kuru esas alınacak.
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