11 Ekim 2018 07:38

Döviz kredilerinin TL'ye çevrilmesiyle ilgili karar

Döviz kredilerinin TL'ye çevrilmesiyle ilgili karar
Döviz kredileri TL cinsinden yapılandırıldığında o tarihteki Merkez Bankası kuru esas alınacak.
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