THY'de doluluk artıyor: Geçen yıla göre...

Türk Hava Yolları'nın (THY) açıkladığı Eylül ayı yolcu ve kargo trafik verilerine göre, %83,4l'ük performans ile yüksek doluluğun gözlemlendiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Eylül 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre, taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Eylül ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1'lik artış göstererek yaklaşık 7 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 83,4'e ulaştı.

Eylül ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 2 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 87 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı. Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı.

KARGODA ARTIŞ DEVAM ETTİ

Kargo taşımacılığında da artışın gözlemlendiği belirtilen açıklamada bu artışın yüzde 48 ile iç hatlar, yüzde 32 ile Kuzey Amerika, yüzde 23 ile Afrika ve yüzde 20 ile Uzak Doğu olduğu belirtildi.

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 7 puan, Avrupa, İç Hatlar ve Uzak Doğuda ise yaklaşık 2 puan artış gerçekleştiği ifade edildi.

1 MİLYON TON KARGO TAŞINDI

THY tarafından verilen Ocak-Eylül 2018 trafik sonuçları değerlendirmelerine göre, yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 10'luk artış sağlanıp yolcu sayısı da yüzde 12 artarak 58 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesini aşarken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 85 seviyesini aştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 13'lük önemli bir artış yaşandı. Yılın ilk üç çeyreğinde toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1 milyon tona yükseldi.