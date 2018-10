'Bu ihale hangi şirkete peşkeş çekildi?'

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen 27 Eylül 2018 tarihinde, 24 saatten kısa bir sürede ilan edilip tamamlanan 7500 ton et ihalesini Meclis gündemine taşıdı.

Başevirgen, Meclis başkanlığına konu ile ilgili verdiği soru önergesi sonrası yaptığı açıklamada, “ Et ve Süt kurumu 27 Eylül 2018 tarihinde 7500 ton kemiksiz lop et için gümrük hizmetleri ihalesi açtığını belirterek bunu internet sitesinde yayınlıyor ve son başvuru tarihini 28 Eylül 2018 olarak ilan ediyor. Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” başlıklı 13. maddesinde hangi usullerde, ilanların kaç gün öncesinden yapılması açık bir şekilde belirtilmiş ve her halde en az 7 gün önce ilana çıkması öngörülmüştür. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli sürenin tanınabilmesi amacıyla getirilen bu düzenlemeye karşın, Et ve Süt Kurumu söz konusu ihalede 24 saatlik bir ilan süresi bile tanımamıştır. Kanun, isteklilerin teklif verebilmesi için en az 7 günlük bir süre öngörmüşken, Et ve Süt Kurumu, söz konusu ihale için neden 1 günlük süre öngörmüştür? dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen

Bu sürenin ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini hazırlamaları için yeterli bir süre olmadığını ve rekabet ilkelerine aykırılık yarattığını belirten Başevirgen, “Et Süt Kurumu’nun söz konusu ihale için yayınladığı sürenin, firmaların başvurması için yeterli olmadığı ortada iken ihaleye başvuran ve alan firmanın/firmaların bu ihaleden nasıl bilgileri olmuştur? İhale hangi şirkete peşkeş çekilmiş, kimler zengin edilmiştir? ” dedi. Söz konusu ihale için toplam kaç firmanın başvurduğunu ve İhaleyi alan firmanın verdiği teklif ile ihalenin değeri arasındaki farkın ne kadar olduğunu da soran Başevirgen, Söz konusu ihalede bahsi geçen 300 tır sığır etinin ne zaman Türkiye’ye girdiğini, ve bu etlerin hangi ülkeden ithal edildiğini de önergesine ekledi.

“Sorulardan Kaçıyorlar!”

Et Süt Kurumu ile Tarım Bakanlığının da konu ile ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındığını ifade eden Bekir Başevirgen, “Konunun muhatapları bir açıklama yapmadığı gibi konuya ilişkin sorulara da yanıt vermeden apar topar kaçıyor !” diyerek, dün Fox TV muhabirinin, Tarım Bakanı’na konu ile ilgili soru sormak istediğini, ancak danışmanı tarafından konuşmasına izin verilmediğini anımsattı.

Bu konuyla ilgili olarak;

1. Ülke genelinde son 1 yılda yapılan sığır eti üretimi toplam kaç kilogramdır? Bu üretimin ne kadarlık bir kısmı ithalat sonucu ülkemize gelmiş büyükbaşlardan yapılmıştır?

2. Türkiye’de kişi başına yıllık et tüketimi 37,3 kg olup; bu oranın 42,8 kg’lık dünya ortalamasından bile düşük olduğu bilinmekte iken Bakanlığınız tarafından vatandaşlarımızın ete ulaşabilmeleri için ne tür önlemler almayı düşünmektesiniz?

3. 27 Eylül’de ilana çıkan söz konusu ihale için toplam kaç firma başvurmuştur? İhaleyi alan firmanın verdiği teklif ile ihalenin değeri arasındaki fark kaç Türk Lirasıdır?

4. Kanun isteklilerin teklif verebilmesi için en az 7 günlük bir süre öngörmüşken, Et ve Süt Kurumunun söz konusu ihale için 1 günlük süre öngörmesinin sebebi nedir?

5. Et Süt Kurumu ’nun söz konusu ihale için yayınlanan ilanın 1 günlük süresinin firmaların başvurması için yeterli olmadığı ortada iken ihaleye başvuran ve alan firmanın/firmaların bu ihaleden nasıl bilgileri olmuştur?

6. Söz konusu ihalede bahsi geçen 300 tır sığır eti ne zaman Türkiye’ye girmiştir? Söz konusu ihalede bahsi geçen 300 tır sığır eti hangi ülkeden ithal edilmiştir?

7. Söz konusu ihalede bahsi geçen 300 tır sığır etinin ihale edilmeden önce piyasaya sürüldüğü iddiaları doğru mudur?