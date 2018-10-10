Milyonerler Kulübü’nden Franchising Fuarı’na Jest

Milyonerler Kulübü, 11-14 Ekim 2018 tarihinde CNR EXPO’da gerçekleşecek olan Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na yerli ve yabancı yatırımcılarını yönlendireceği bildirdi.

Milyonerler Kulübü’nün kurucu ortağı Tuna Güzelyurt yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, elinde güç bulunan herkesin bir diğerine destek olması gerektiğini işaret ediyor.

Özellikle de KOBİ kapsamındaki işletmelerin, ekonominin salahiyeti adına önemi büyük. Bir ülkede küçük ve orta ölçekli işletmeler ticari kayba uğrar ise o ülkenin ekonomisi ciddi oranda zarar görür. Buna tedbir olarak yerli ve yabancı yatırımcılarımızı 11-14 Ekim 2018 tarihinde CNR EXPO’da gerçekleşecek olan Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na yönlendirdik.

Yanı sıra fuara katılımcı olan firmaların her birine tümü bedelsiz 25’er bin TL değerinde yıllık reklam ve tanıtım destek paketi hediye edeceğiz. Bu sayede bayilik veren firmalar, ürünlerini özgürce Türkiye’deki ve özellikle de Avrupa ile Arap Yarımadası’ndaki geniş kitlelere ulaştırabilecekler. Milyonerler Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz bu girişimin ticarete hareket getirmesini temenni ediyoruz.” dedi.