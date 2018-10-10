Merkez Bankası eski başkanı: Enflasyonda zirve görülmedi

Bünyamin Öztürk/ Yeniçağ Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Durmuş Yılmaz, "Enflasyon, yine fakirin fukaranın masasından bir şeyler götürdü, götürmeye de devam ediyor" dedi.

TÜİK'in duyurduğu enflasyon rakamlarını yorumlayan Durmuş Yılmaz, son açıklanan rakamların sürpriz olmadığını belirtti. Durmuş Yılmaz, şunları kaydetti,"Bunun böyle olacağı belliydi. Türk Lirası'nın değer kaybetmesinden dolayı, ithal ürünler üzerinde girdi maliyetlerinin artması sonucu enflasyon yükseldi. Enflasyon yine fakirin fukaranın masasından bir şeyler götürdü, götürmeye de devam ediyor. İşlerin buraya geleceği belliyken gerekli adımlar atılmalıydı. Ama her defasında bir eylemde bulunuluyor, fakat, o eylemi sonuçlandırmadan yarı yolda vites değiştiriliyor. Bu yüzden, kendimizi daha yüksek kur, daha yüksek faizle karşı karşıya buluyoruz.

"Enflasyon rakamlarında daha zirvenin görülmediğini aktaran Durmuş Yılmaz, önümüzdeki dönemde rakamların daha da yukarıya çıkabileceğine dikkati çekti.Durmuş Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı,"Fiyat oluşumunda bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Kurdaki hareketlilik, piyasayı olumsuz etkiledi ve fiyat belirsizliği ortaya çıkarttı. Hem üretici, hem de tüketici davranışı bozulmuş vaziyette. Bu şekilde devam etmesi, reel sektörü de etkileyecektir. Enflasyonda ise daha zirveyi görmedik. Maalesef üreticiler, maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklar. Enflasyon daha yukarılara da çıkabilir. Türk ekonomisin temel meselelerinde herhangi bir düzelme yok. Bu anlamda alınan herhangi bir tedbir de yok maalesef."