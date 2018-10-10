'Dürüst olup tam bir vakit kaybı olduğunu söylesinler'

Timothy Ash: "Türkiye dürüst olabilir ve hükümetin planının tam bir vakit kaybı olduğunu söyleyebilir mi?" dedi.

Enflasyon planının ardından kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulunan Ash, “Enflasyon planı basit olmalı. Merkez Bankası’na tam bağımsızlık verin. Hükümet bankaları temizlemekle uğraşmalı” dedi.

"Bu, neredeyse Merkez Bankası’nın göreve uygun olmadığını itiraf etmek değil mi?"

Merkez Bankası’nın ana problem olarak enflasyonla mücadele etmekle görevlendirildiğini ifade eden Ash, “Ancak hükümet de enflasyonla mücadele etmek için bir planla geliyor. Bu, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına bir şekilde gölge düşürür değil mi? Bu, neredeyse Merkez Bankası’nın göreve uygun olmadığını itiraf etmek değil mi” diye ekledi.