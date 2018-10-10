Ankara'da ulaşım ve ekmeğe zam olacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatında zam yapmıyoruz" dedi

NTV televizyonunda canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın açıklamaları özetle şöyle: Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatında zam yapmıyoruz.

FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

İlçe belediyeleri zabıtaları daha etkin çalışma yürütüyor. Büyükşehir zabıtası olarak titiz çalışma yürütüyoruz. Fiyat artışları AVM’ler, marketlerde daha fazla oluyor.

HAFRİYAT POLEMİĞİ

Herkes her şeyi söyleyebilir. Ama bir defa bu tür polemikler bana yakışmaz. Girmeyi doğru bulmam. Yapacağımız işler var. Ben hiç kimseyi hırsızlıkla suçlayamam. Bu gelirle ilgili olarak ne geliyor ne gidiyor… Bunların hepsini melih bey ve vatandaşlarımız da biliyor. Yeni polemiklere sebebiyet vermem. Faydası olmayan işlerle uğraşmayı çok doğru bulmuyorum. Polemik benim tarzım değil.