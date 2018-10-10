TÜİK dış ticaret endeksleri açıklandı

ANKARA (ANKA) - İhracat birim değer endeksi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 4.3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının Ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.8 ve imalat sanayinde yüzde 0.6 azalırken, ham maddelerde yüzde 0.3 ve yakıtlarda yüzde 29.3 arttı.

İthalat birim değer endeksi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde yüzde 10.3 ve yakıtlarda yüzde 32.1 artarken, imalat sanayinde yüzde 2.2 azaldı.

-İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6, İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 25.9 AZALDI-

İhracat miktar endeksi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.8, ham maddelerde yüzde 22.2, yakıtlarda yüzde 11.8 ve imalat sanayinde yüzde 7.9 azaldı.

İthalat miktar endeksi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13.2, yakıtlarda yüzde 19.2 ve imalat sanayinde yüzde 28.3 azalırken, ham maddelerde yüzde 1 arttı.

-MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT VE İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ-

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak, 160.5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 7.8 artarak, 156.2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ithalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5.7’lik azalış kaydetti ve 121.8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 18.2 azalarak, 113.1 oldu.

-DIŞ TİCARET HADDİ 5 PUAN AZALDI-

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Ağustos ayında 106.8 olan dış ticaret haddi, 5 puan azalarak, 2018 yılı Ağustos ayında 101.8 oldu. (