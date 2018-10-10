'Yerli ve Milli McKinsey'e isim önerisi: ByDamat

AKP ve Ankara kulislerinin ‘kulağı delik’ ismi, Yeniçağ Gazetesi yazarı ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanı Ahmet Takan bugünkü yazısında dün atanan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarını ele aldı.

Yazısında ‘adam yaptı oldu!’ görüşüne yer veren Takan, kurullardaki atamaların da ahbap çavuş ilişkisiyle yapıldığını, kurulların yandaşlarla doldurulduğunu iddia ederek, araya FETÖ’cülerin de sıkıştırıldığını yazdı:

“R. Erdoğan, McKinsey’den vazgeçerken “biz bize yeteriz” demişti ya… Gerçekten tam manasıyla “biz bize yeteriz” kurulları olmuş. Eş, dost, akraba, yandaş şarkıcı, yandaş artist, yandaş iş insanı, yandaş akademisyen, yandaş danışman, yandaş siyasetçi, yandaş küskün, araya defne yaprağı misali sıkıştırılmış FETÖ’cüler… Adam yaptı oldu!..”

Kurulların açıklanacağı gün Ankara’da özel kalem müdürü Hasan Doğan’la görüşmeye çalışanların sayısının hayli fazla olduğunu yazan Takan, kurullarda ciddi boyutta ‘yer kapma yarışı’ yaşandığını da ifade etti. Yeni seçilen kurulların liyakat usulünce değil, yandaşlık derecesine göre seçildiğini yazısında açıklayan Takan, bu kurulların birer tasdik kurulu olduğunu ve dolayısıyla ekonomi politikalarının ‘merkez’ eli ile ABD’ye teslim etme planlarının işleyeceğini öne sürdü:

“Kimse o kurullardan politika oluşturulmasını, fikir üretilmesini beklemesin. Ballı koltuklarda oturup, kıyak maaşları cebe indirecekler, sarayda ejder meyveli smoothie içip ‘padişahım çok yaşa’ deyip alkış patlatacaklar.

Misal olsun diye kurullardan 2 örnek cımbızlayalım;

Ekonomi Politikaları Kurulu’na bir bakın Allah aşkına!.. Oradan bana, damat Berat Albayrak’a itiraz edebilecek, ‘bu yaptığınız yanlıştır’ diyebilecek bir isim gösterin de göreyim.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na bakın. Yan kuruluş SETA’ya ve Amerikancılara teslim edilmiş. Oradaki isimlerden hiç kimse hakkında bilginiz yoksa; En magazinel isim sayılabilecek İlnur Çevik’e bakın yeter!..

Aslında oluşturulan ve atamaları tamamlanan bu kurulların tercümesi şu; ‘Ekonomi para pul işleri bizde. Dış politikayı da ABD’ye teslim ediyoruz.’

Gerisi hikaye!”

Ekonomi ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak’ın anlaştığı; fakat Cumhurbaşkanı ve kayınpeder Erdoğan’ın iptal ettiği McKinsey anlaşmasına dair ise “İddia o ki; Kızılcahamam kampından sonra Erdoğan, fikirlerine danışılıp faydalanılması için McKinsey benzeri yerli bir şirket kurulması hususunda talimat vermiş.” ifadelerini kullanan Takan, politika kurullarında olduğu gibi hummalı bir ‘kadro’ arayışının yerli McKinsey için de sürdüğünü yazdı. Yerli McKinsey’in de ‘yandaş’lardan seçileceği imasını yazan Takan, yerli McKinsey’e bir de isim önerisinde bulundu: “ByDamat”.

İşte Takan’ın yazısının ilgili bölümü:

“Eğer (yerli McKinsey talimatı) gerçekleşirse, McKinsey’nin yerini yerli bir şirket alacak. Bu kulis dolaşıma sokulduğu andan itibaren, iPhone’lu çocuklar(!) saraya ulaşabilmek, yetkililerden randevu alabilmek için hummalı bir çalışmaya başladılar. Hizmet heyecanının adı ve sektörü değişti!.. Herhalde yerli McKinsey’ye hizmetlerinin bedeli dolar değil TL ile ödenecektir. Bizler de heyecanla takip edeceğiz. Bakalım, iPhone’lu çocukların hangileri yeni şirkette hissedar olacak. Tabii, bir de cevap bulması gereken şu sorular var;

Yerli şirketin görüntüsü arkasında McKinsey olacak mı olmayacak mı?..

Yerli McKinsey, Varlık Fonu, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Kalkınma Bankası, Vakıflar benzeri kurumsallaşacak mı?..

Bence BMC!..

Sorulara yanıtlar bulacağımız günleri heyecanla bekliyoruz. Naçizane yerli McKinsey’nin adı için küçük bir önerim olsun;

ByDamat!..”