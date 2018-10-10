10 Ekim 2018 10:05

TMSF'den enflasyon açıklaması

TMSF'den enflasyon açıklaması
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal "TMSF kayyumundaki perakende şirketlerinde enflasyonla mücadeleye katılacağız" dedi.
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