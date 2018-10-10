Necati Doğru, "Bayrak üzerinden: Beyinler avlanacak.Algılar yönetilecek.Bayrağı konuş! Batışı sorma! ifadelerini kullandı. "

İşte Necati Doğru'nun bugünkü yazısı:

Çin'den iplik geliyor.

Hindistan'dan boya.

Boyanıyor, dokunuyor Türk Bayrağı'nın kumaşı oluyor. Türk Bayrağı imalatçıları da bu kumaştan bayrak yapıyorlar. Dolar yükseldi, bayrak kumaşının metrekaresinin maliyeti 3.5 liradan 7.5 liraya çıktı.

Bayrağın maliyeti arttı.

İmalatçılar sıkıntıda.

Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mevlüt Turun, “bugün gelinen noktada alınan ürünler dolar bazında olduğu için sıkıntıya girdik” dedi. İpliği Türkiye'de üretmenin maliyeti Çin'den almanın 3 kat fazlasına çıkınca; yerli bayrak kumaşı üreten fabrikalar, vazgeçti. Dolarla ithal iplik ve boyadan bayrak kumaşı yapılır oldu.

Bayrak kumaşı, dolara esir!

Sen kalk her gün “bayrakları bayrak yapan…” diye yüksek perdeden şiir oku.

56 yıl öncesine git.

İsmet İnönü “Amerikan bayrağı taşıdı, bunların geçmişi bu…” diye tarihsel gerçeği yansıtmayan; iki bayraktan birinin karartıldığı fotoğrafı göster.

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Elindeki bayrağa bak!

Mutfaktaki yangını görme.

Fabrikalardaki sıkışmayı.

Dönmeyen kredileri.

Daralan sektörleri.

Alev olan işsizliği.

İnşaat şirketlerinin dökülüşünü ve bankaların karnında büyümekte olan “konkordato şişmesini” sakın dile getirme. Ne oldu da Türk Bayrağı'nın kumaşını bile dolara esir ettiniz?

Bunu sakın sorma!

Amerika atak yaptı ve sonunda kriz oldu. Siz neden ülkenin üretimini Amerika'nın atak yapınca sonuç alacağı zayıf bir ülke haline getirdiniz?

Sakın şu tabloyu görme:

Yılın cumartesi ve pazar ile resmi tatil yapılan bayram günlerini çıkartın geriye yaklaşık 230 iş günü kalıyor. Türkiye'nin 470 milyar dolar borcu var. Bu borcun her yıl vadesi gelen tutarı: 180 milyar dolar. 50 milyar dolar da cari açık veriyoruz. Toplamı: 230 milyar dolar. Bu gerçeğe göre Türkiye her işgünü 1 milyar dolar dış borç ödemek zorunda olan bir ülke oldu. Sonuç: Bayrağın kumaşı bile dolara esir!

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Eğmeden.

Bükmeden.

Merak etmeli:

Amerikan bayrağı ile Türk Bayrağı'nı birlikte tören gereği elinde taşıyan mı Amerikancı, Türk Bayrağı'nın kumaşını dolara esir bırakan mı Amerikancı?

Bayrak üzerinden:

Beyinler avlanacak.

Algılar yönetilecek.

Bayrağa bak.

Batışı görme!

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